Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria: ¿Dónde ver esta serie de una mujer traicionada que busca venganza?

En la serie Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria, en inglés llamada After Divorce, My Ex-Wife Became a Billionaire, Claire es una joven que, pese a ser la heredera de una enorme fortuna, decide ocultar su identidad para casarse por amor con Milo, un emprendedor con sueños de éxito. Viviendo en Los Ángeles, Claire apoya a su esposo en silencio, usando sus recursos y conexiones para allanar el camino hacia el éxito de su startup.

Justo cuando el proyecto comienza a despegar, Claire descubre que Milo le ha sido infiel. Dolida, lo enfrenta y él, sin remordimientos, confiesa que nunca estuvo enamorado de ella. La humilla, minimiza todo lo que ha hecho por él y la obliga a firmar el divorcio. “Nunca te pedí ayuda”, le dice con frialdad, menospreciando su sacrificio.

Destrozada pero decidida, Claire deja de lado el dolor y se transforma. Recupera su lugar como heredera multimillonaria, retira su inversión y deja a Milo enfrentar el fracaso solo. Su empoderamiento marca el verdadero inicio de su historia: una mujer traicionada que se levanta más fuerte que nunca.

Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria es un drama que mezcla amor, traición y redención en un escenario de lujo, poder y venganza.

¿Dónde ver Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria?

La serie Mi Ex esposa se Convirtió en Multimillonaria, en inglés llamada After Divorce, My Ex-Wife Became a Billionaire, forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma accesible tanto desde su sitio web como mediante su app móvil gratuita, disponible para dispositivos inteligentes.

Aunque para ver la historia completa se requiere una suscripción activa, los primeros 10 episodios —de un total de 56— pueden disfrutarse sin costo.

Originalmente producida en inglés, ReelShort ofrece la posibilidad de cambiar el idioma desde su configuración, lo que permite activar subtítulos en español para una mejor experiencia.

Además, algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde se presentan en su versión original en inglés. Sin embargo, en esta plataforma no se ofrece la opción de subtítulos.

Otras historias de multimillonarios que te pueden gustar:

Embarazada por el multimillonario: Mia Harper acepta un matrimonio de conveniencia con el CEO Carter Prescott. Su relación se transforma en un romance genuino, pero se ve amenazada por Lily, exnovia de Carter, quien busca recuperarlo a toda costa. La situación se complica cuando Mia descubre que está embarazada y que Lily es en realidad su hermanastra perdida.

Persiguiendo a mi ex mujer multimillonaria: Abigail y Jonathan estuvieron casados durante tres años. A pesar de su amor, la familia de Jonathan la despreciaba, acusándola de interesada. La situación empeora con la aparición de una tercera persona, lo que lleva a Abigail al límite. Cuando Jonathan se da cuenta de lo que ha perdido, intenta recuperar a Abigail, pero ella ya ha tomado su decisión.

Atrapé el corazón de un multimillonario: Juana Medina enfrenta una ruptura devastadora cuando su prometido la abandona tras la quiebra de su familia. Buscando consuelo, se encuentra con Gabriel Estrada, el hombre más rico de la ciudad, en un bar. Sin saberlo, Gabriel es el tío de su ex, lo que complica aún más su vida.