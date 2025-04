Dulce María, reconocida cantante y actriz mexicana que alcanzó la fama mundial como parte del grupo RBD y protagonista de Rebelde, ha generado una ola de comentarios en redes sociales tras una transmisión en vivo donde se mostró firme con su hija, María Paula.

Durante el directo, la pequeña, de apenas cuatro años, le pidió unas figuras de bailarinas que se encontraban en una repisa cercana. La respuesta de Dulce fue directa y sin rodeos: “No, porque son mías”.

Dulce María le dice a su hija que no agarre sus cosas y desata polémica en redes sociales

Esta frase, aparentemente sencilla, desató una fuerte división de opiniones en el público.

TE RECOMENDAMOS: Esto pasó Dan de alta a las personas lesionadas en el concierto de Quevedo en el Palacio de los Deportes

Por un lado, hubo quienes criticaron su actitud, interpretándola como una respuesta poco empática hacia una niña que simplemente quería jugar. Comentarios como “qué grosera es Dulce María, es una niña” o “pues cómprale unas, no seas coda” reflejan esta postura.

Para estos usuarios, la cantante mostró una falta de sensibilidad, algo que consideraron contradictorio viniendo de una figura que ha interpretado canciones como “Este corazón” y ha protagonizado contenidos familiares.

Sin embargo, también surgieron muchas voces en defensa de Dulce María. Algunos internautas elogiaron su manera de establecer límites claros, valorando que su hija aceptara el “no” con madurez, sin hacer berrinches. Un seguidor comentó: “Qué bonito poner límites y que la niña digiera bien el ‘NO’ sin insistir más ni hacer berrinche”. Otro añadió: “Tienen que aprender a no tocar lo que no les corresponde y eso no es ser grosera”.

Este episodio ha puesto en el centro del debate temas como la crianza respetuosa, los límites en la infancia y el juicio público al que están expuestas las celebridades, especialmente cuando comparten momentos personales en redes sociales. Dulce María no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero ha mantenido una actitud tranquila ante la polémica, lo que también ha sido comentado por sus seguidores.

La exintegrante de RBD, además de su carrera en la música con álbumes como Origen, se ha mostrado activa en redes, compartiendo tanto su vida profesional como personal. Este episodio, aunque menor, demuestra cómo figuras públicas como ella son constantemente observadas, y cómo cada acción, incluso en la intimidad del hogar, puede convertirse en tema de conversación nacional.