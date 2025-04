Lady Gaga emociona a sus fans con un discurso en español durante el concierto en México | VIDEO

Lady Gaga ofreció un espectáculo inolvidable en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la noche del 26 de abril, como parte de su gira ¡Viva la Mayhem!, marcando su regreso al país tras 13 años de ausencia.

Frente a más de 65 mil asistentes, la cantante, también conocida como Mother Monster, emocionó profundamente a su público no sólo con su entrega artística, sino también con un emotivo discurso en español.

Desde el inicio, el concierto fue una experiencia vibrante. A las 9:15 p.m., Lady Gaga apareció sobre el escenario con un vestido rojo intenso para interpretar “Bloody Mary”, desatando la euforia del público. Siguieron éxitos como “Abracadabra”, “Judas” y una espectacular versión de “Poker Face”, donde ejecutó una coreografía teatral que simulaba una partida de ajedrez entre dos versiones de sí misma, reflejando su habitual creatividad escénica.

Lady Gaga emociona a sus fans de México con un discurso en español

Lo que más conmovió fue el momento en que se dirigió al público en español: “A todos mis hermosos pequeños monstruos que están aquí esta noche. Es un honor para mí estar aquí, en su hermoso país presentándome para ustedes. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí”.

Estas palabras fueron recibidas con aplausos y gritos de apoyo, evidenciando la conexión profunda que tiene con sus seguidores mexicanos.

“Espero que vean cuan duro he trabajado en el escenario esta noche, para demostrarles cuanto los admiro y respeto. Sinceramente les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo. La ciudad de México es un lugar especial en mi corazón porque es donde termine mi primera gira en estadios, el Monster Ball. Nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera”, expresó.

El concierto no sólo fue un repaso por su trayectoria musical, incluyendo temas de álbumes como Chromatica y The Fame Monster, sino una muestra del vínculo inquebrantable entre la artista y su público. Entre lágrimas y sonrisas, la intérprete concluyó: “Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, solo que esta vez no es el final sino el principio”.

Con este concierto, Lady Gaga no solo reafirmó su lugar en el corazón de miles de fans, sino que dejó claro que su arte va más allá de la música: es un vehículo de conexión emocional, autenticidad y amor incondicional.