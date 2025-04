¿Quién es Aida Cortés, la colombiana que dejó OnlyFans para cantar?

Aida Cortés, nacida en Bucaramanga, Colombia, fue reconocida como una de las creadoras de contenido para adultos más exitosas en OnlyFans. Durante su apogeo, llegó a generar ingresos mensuales que superaban los 500 millones de pesos colombianos. En pesos mexicanos sería equivalente a 2 millones 291 mil 939, aproximadamente.

Sin embargo, en octubre de 2024, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de la plataforma para dedicarse a su verdadera pasión: la música.

En una publicación en sus redes sociales, Aida Cortés expresó: “Definitivamente me retiro de OnlyFans. Hace siete meses no hago contenido. Cada uno tiene derecho a vivir sus procesos. Muchos me dicen: ‘¿Y todo el dinero que ganabas ahí?’. Pues bueno, no me importa y no sé qué tan bueno o malo le pueda sonar a algunos lo que voy a decir, pero ya no quiero hacer más contenido para adultos. Todos tenemos derecho a tomar decisiones”.

Aida Cortés, la colombiana que dejó Only Fans para cantar

A pesar de los significativos ingresos obtenidos en su carrera anterior, Aida Cortés decidió emprender un nuevo camino en la música. En diciembre del 2024, realizó su debut como cantante en un concierto en vivo junto a su banda, un proyecto que representa su verdadera pasión.

Para prepararse para esta nueva etapa, Aida Cortés comenzó un estricto programa de ejercicio físico, buscando mejorar su resistencia y preparación para los escenarios. En sus redes sociales, compartió detalles de su proceso de entrenamiento y su emoción por priorizar sus sueños.

A sus 28 años, Aida Cortés ha demostrado que es posible reinventarse y seguir nuevas pasiones. Su decisión de dejar atrás el entretenimiento para adultos y dedicarse a la música refleja su deseo de crecimiento personal y profesional.

Entre los géneros que interpreta la joven se encuentran el regional mexicano y cumbia. Sus seguidores le envían mensajes de apoyo y no dudan en reproducir sus temas.

Algunas canciones que incluye su discografía son “La Mujer En Quien Me Convertí“, ”Hoy”, “Payaso” y “Juro”, que se estrena hoy en YouTube junto a su video oficial. En dicha plataforma Aida cuenta con 41.4 k suscriptores.