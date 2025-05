¿Javier Ibarreche se casó? Revela FOTOS de su supuesta boda

Javier Ibarreche se casó. Al menos eso es lo que parece por las diversas historias que ha publicado el crítico de cine y los comentarios de amistades cercanas a él, quiénes se mostraban emocionados por el amor entre el famoso y su novia, Daniela Schmill.

¿Javier Ibarreche se casó?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Javier Ibarreche público una foto en la que se encuentra abrazado de su novia mientras ambos visten de blanco y de fondo, se puede ver la naturaleza.

Javier Ibarreche se casó ı Foto: IG: @ibarrechejavier

“Diría que me duele la cara de tanto sonreír, pero hoy no me duele”, escribió el famoso junto a la imagen. Posteriormente, público otra foto en la que se encuentra con dos personas más mientras que su pareja sostiene un ramo. “Absolutamente bendecido”, comentó.

La maestra de yoga, Gillian Rose, compartió la misma foto que el influencer y comentó “es mi mayor alegría ser testigo de su amor”, lo que confirmó que lo que sucedió ha sido un casamiento.

Boda de Javier Ibarreche ı Foto: IG: @gillianrose____

El momento la pareja ha decidido mantener los detalles de su aparente casamiento en privado, pues incluso las redes sociales de la joven limitadas a quien ella acepte como amigo.

En el pasado, el creador de contenido ya había compartido su entusiasmo ante las bodas, pues es un redes sociales no dudaba en mostrar y celebrar cuando acudía a este tipo de eventos en donde la atracción principal son dos personas que se aman.

Es por ello que no se saben los detalles sobre la presunta boda de Javier Ibarreche, pues de momento no se han filtrado otras fotos y videos que muestren más detalles sobre la unión.

Se presume que se habría tratado de una boda por el registro civil por la presencia de dos personas y el comentario de Rose, que se llamó a sí misma “testigo del amor” entre el influencer y su ahora esposa.