Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido actor Octavio Ocaña, conocido por su papel de Benito Rivers en la serie Vecinos, confirmó su separación definitiva de Octavio Pérez, padre del actor.

En una entrevista para el programa de YouTube de Mich Rubalcava, Ana Lucía relató que durante más de un año luchó por salvar su matrimonio, pero las promesas de reconciliación de su esposo resultaron ser falsas.

“Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas”, expresó.

Aseguró que Octavio Pérez le decía que estaba viviendo con un amigo, pero no le creía. “Sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo, pero creerme ese cuento, pues no”, dijo en el programa.

Mamá de Octavio Ocaña revela por qué se separa de su esposo, a cuatro años de la muerte del actor

La separación se atribuye a presuntos comportamientos agresivos y manipuladores por parte de Octavio Pérez, los cuales se habrían intensificado tras la muerte de su hijo. Ana Lucía relató que su esposo se volvió más violento y difícil de tratar, incluso llegando a agredirla físicamente en una ocasión, lo que la llevó al hospital.

“Al día de hoy, no es el señor que era antes, se ha vuelto más agresivo, cuesta trabajo hablar con él. Me evade, me manda dinero a cuentagotas. El señor es muy violento y se volvió más violento desde la muerte de Octavio”, relató.

Ana Lucía Ocaña reveló que desde hace algún tiempo su esposo, Octavio Pérez, dejó de vivir con ella, ya que decidió irse con una mujer que en el pasado fue trabajadora doméstica en su casa. Según explicó, considera que esta persona actúa con oportunismo, ya que busca que Pérez se haga cargo económicamente no sólo de ella, sino también de sus familiares.

Por su parte, Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, expresó su apoyo total a su madre, afirmando que ha sido testigo de los comportamientos de su padre. Octavio Pérez no ha respondido públicamente a las declaraciones de su exesposa.

La muerte de Octavio Ocaña fue inicialmente considerada un accidente durante una persecución policial, pero investigaciones posteriores han llevado a la reclasificación del caso a homicidio doloso. La familia continúa exigiendo justicia y ha iniciado campañas para esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.