Lilo & Stitch live action, ¿Cuáles serán las diferencias de la película con su versión original?

Se espera que la versión live action de Lilo & Stitch sea un rotundo éxito para Disney, quien está apostando fuertemente por la nostalgia que atrae la cinta original de 2002 con sus entrañables personajes y su personalidad única.

Cabe mencionar que en los últimos años, Disney ha decidido renovar sus películas icónicas con versiones de vida real, lo que si bien en ocasiones ha traído éxito, también ha provocado fuertes críticas y problemas en taquilla para el estudio, como sucedió en Blancanieves, donde hubo una pérdida de 115 millones de dólares para la empresa.

Como sucede en cada nueva versión de una película, habrán pequeños pero importantes cambios para el live action de Lilo & Stitch, por lo que ahora, te compartimos algunos de los elementos que serán diferentes en la cinta.

Los cambios en el live action de Lilo & Stitch

La historia de la cinta permanecerá igual que la versión original, para alivio de muchos. Recordemos que en ella, conocemos al Experimento 626, quien es adoptado por Lilo, una solitaria niña de Hawái.

Sin embargo, la nueva mascota de la pequeña es perseguida por la Alianza Galáctica, al ser considerada una peligrosa creación de un científico loco. La cinta deja una importante enseñanza, al hablar del valor de la familia y como puedes encontrarla en los lugares menos sospechados.

chaotic duo 👯‍♀️



Get your tickets for #LiloAndStitch, only in theaters May 23! https://t.co/Nf5kNu0A2C pic.twitter.com/yWkoYgt1sb — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 6, 2025

Sin embargo, en elementos secundarios sí podemos encontrar algunos cambios importantes, que son los siguientes:

Jumba y Pleakley

Quizá una de las situaciones más polémicas, es que Pleakley y Jumba no se disfrazarán de humanos en el live action o al menos, no de la misma manera que en la versión animada, donde era bastante evidente que eran alienígenas y no personas.

En ese sentido, los extraterrestres tendrán un dispositivo que los ayudará a verse como personas reales, por lo que no veremos los magníficos looks que nos dio Pleakley en la versión original.

Sobre este cambio, el director de la cinta aseguró que trató de incluir este detalle, pero no se logró: “He tenido gente que me escribe: ‘¿Por qué Pleakley no lleva vestido?’ Y solo quiero decir: lo intenté”.

Stitch será menos violento

Habrá un importante detalle que cambiará sobre el carácter de Stitch. En la versión original, el Experimento 626 fue presentado como una criatura que podría destruir la paz en el espacio.

Sin embargo, Dean Fleischer Camp compartió al medio Comic Book que esta nueva versión del falso perro de Lilo, en realidad será mucho menos agresivo con el resto de los personajes y será más bien curioso, aunque todavía destructivo.

“Si vuelves a ver la película original, verás que durante la primera mitad utiliza a Lilo como un escudo humano… (En la nueva película Stitch será como) un niño pequeño que se deja llevar por la curiosidad, y lo único que conoce es la destrucción”.

La relación de Lilo con Nani

Uno de los elementos que no fue tan abordado en la cinta original era la relación de hermanas de Lilo y Nani, a pesar de que en la misma, sí conocimos su dinámica y entendimos el amor que tenían entre ellas como una pequeña familia.

El director del filme mencionó que en la nueva versión se ha logrado “profundizar en las relaciones, sobre todo de los personajes humanos de esta película”, por lo que entenderemos más de las hermanas que viven solas en Hawái tras la muerte de sus papás.

A pesar de todo, habrán algunos elementos que sin duda causarán nostalgia en los fans más allá de la historia. Por ejemplo, Chris Sanders, quien prestó su voz para Stitch en la versión animada, está de regreso con el personaje.

El live action de Lilo & Stitch llegará a cines en Estados Unidos este 23 de mayo. Para México, podrás ver la película a partir del 22 de mayo, pues incluso ya hay preventa y horarios para disfrutar de la historia en cines del país.