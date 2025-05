Bárbara de Regil habla de una fuerte pelea con Susana Zabaleta: ‘Me pega horrible’ | VIDEO

Bárbara de Regil compartió durante el programa Secreto de Parejas un detalle sobre una pelea fuerte que vivió con Susana Zabaleta cuando compartieron escena en la serie Rosario Tijeras, donde los ánimos entre ellas se elevaron y hasta hubo un golpe de por medio, de acuerdo con la famosa.

Tanto Susana Zabaleta como Bárbara de Regil son dos personalidades controversiales en el mundo del espectáculo que no son ajenas a las polémicas por sus formas de ser y sus comentarios. Por ello, su encuentro provocó un estallido de emociones en el pasado.

La pelea de Susana Zabaleta y Bárbara de Regil

Durante una conversación con el resto de los participantes del programa, la actriz recordó cómo fue conocer a Zabaleta. “En el último proyecto que hice de ‘Rosario Tijeras 4’ Susana Zabaleta, híjole si ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí”, comenzó.

En ese sentido, mencionó que recibió burlas por parte de la famosa cuando estaban siendo maquilladas para el proyecto: “Yo estaba en una videollamada con Mar y cuando terminé la llamada me empezó a hacer burla, empezó a imitarme”, recordó la actriz.

“Yo siempre quiero tener mi propia experiencia sobre las personas y no dejarme llevar por el que me digan. En este caso, mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás”, expresó Bárbara y recordó: “Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta, esto aguanta, yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas. Empezó a decir mucha tontería”.

Sin embargo, lo más impactante llegó durante una de las escenas de la serie, pues mientras grababan, Bárbara asegura que Susana la agredió físicamente con un golpe que desencadenó una discusión entre las dos.

“En una escena tenía que inyectarme una cosa y entonces estaba tras la chamarra y entonces la inyección es como retractado, le haces así y se regresa la aguja. Entonces yo le dije: ‘Inyecta aquí’; y me dijo: ‘Sí’, pero me metió un madrazo así y me pega horrible y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado’”, contó.

De este modo, Bárbara de Regil asegura que vivió un momento bastante fuerte al compartir un proyecto con Susana Zabaleta que la llevó a tener una mala imagen de la pareja de Ricardo Pérez.