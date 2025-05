Cariño, te lo merecías: ¿Dónde ver esta serie sobre una mujer despreciada que revela su verdadera identidad?

La serie Cariño, te lo merecías, en inglés llamada Baby, You Had It Coming, relata la historia de Ivy, una mujer que creyó haber encontrado la felicidad al casarse con el hombre que consideraba ideal, en lugar de casarse con la persona que su padre quería que contrajera matrimonio. Lo que parecía el inicio de un cuento de hadas se transforma en una pesadilla marcada por el desprecio y los maltratos de su suegra, quien nunca la aceptó.

Con el tiempo, la situación empeora y su esposo termina por traicionarla de forma imperdonable. Es en ese momento cuando Ivy deja atrás su imagen de esposa sumisa y revela su verdadera identidad: es una heredera multimillonaria que había ocultado su fortuna.

Decidida a tomar el control de su vida, Ivy no solo se divorcia, sino que también asume el mando de la empresa donde trabajan tanto su exesposo como su amante, convirtiéndose en su nueva jefa.

Desde su posición de poder, Ivy traza su venganza y demuestra que no es una mujer fácil de destruir. Sin embargo, en medio de ese proceso de reconstrucción, aparece un nuevo hombre en su vida, alguien atento, respetuoso y con quien inicia una relación romántica genuina.

Ahora sí, Ivy comienza a vivir el verdadero amor y a escribir su propia versión del “felices para siempre”, pero en sus propios términos y con absoluta dignidad.

¿Dónde ver Cariño, te lo merecías?

La serie Cariño, te lo merecías, en inglés llamada Baby, You Had It Coming, es una producción original de la plataforma ReelShort, y está disponible tanto en su página web oficial como en su aplicación móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Para disfrutar de la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 7 capítulos —de un total de 71— están disponibles sin costo.

Aunque originalmente fue desarrollada en inglés, ReelShort incluye una opción en su menú de configuración que permite cambiar el idioma. Esta herramienta brinda la posibilidad de activar subtítulos en español, así como seleccionar otros idiomas disponibles, adaptándose a las preferencias del público internacional.

Además, algunos episodios de la serie también se encuentran en YouTube. En esa plataforma, pueden verse en su idioma original, aunque no disponen de subtítulos.

