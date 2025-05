¡Va a reputar! Taylor Swift estrena la nueva versión de ‘Look What You Made Me Do’ (Taylor Version)

Este 19 de mayo de 2025, Taylor Swift sorprendió a sus fans al estrenar su regrabación de “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en el noveno episodio de la sexta temporada de la serie The Handmaid’s Tale.

La canción, parte del aún no lanzado álbum Reputation (Taylor’s Version), se utilizó en una escena clave que muestra a June Osborne (interpretada por Elisabeth Moss) liderando una rebelión contra los comandantes de Gilead.

Elisabeth Moss, protagonista y productora ejecutiva de la serie, expresó su entusiasmo por incluir una canción de Swift en el programa.

“He querido usar una canción de Taylor durante muchos años en el show y finalmente encontramos el momento perfecto”, comentó Moss. Elisabeth Moss, protagonista de Handmaids tale



Añadió que tanto ella como el elenco son admiradores de Swift, lo que hizo que la inclusión de la canción fuera aún más significativa.

La editora de la serie, Wendy Hallam Martin, destacó que la letra y el tono de la canción encajaban perfectamente con la escena.

“Nuestra protagonista, June, realmente estaba diciendo ‘mira lo que me hiciste hacer’, y la canción no pudo ser más adecuada”, señaló Hallam Martin

Las canciones de Taylor Swift en la televisión

Esta no es la primera vez que una canción de Reputation (Taylor’s Version) aparece en una serie de televisión.

Anteriormente, “Delicate (Taylor’s Version)” se presentó en la serie The Summer I Turned Pretty.

Sin embargo, la inclusión de “Look What You Made Me Do” en The Handmaid’s Tale ha generado una gran expectativa entre los fans sobre el lanzamiento completo del álbum regrabado.

🚨| ¡Un nuevo fragmento de “Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" se estrenó en el último episodio de The Handmaid’s Tale!



ESTOY GRTIAAAAANDOOOOO!!!!!!!

Reputation Taylor’s Version está a la vuelta de la esquina 🐍🐍🐍 pic.twitter.com/4A78kl8vQs — JAVI ✰ (@javierlamor) May 20, 2025

¿Cuándo sale Reputation (Taylor Version)?

Hasta el momento, Taylor Swift no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version).

No obstante, la aparición de esta canción en una serie tan prominente sugiere que el anuncio podría estar próximo. Los fans especulan que podría revelarse durante los próximos American Music Awards.

La estrategia de Swift de regrabar sus primeros seis álbumes busca recuperar el control sobre sus masters originales.

Con Reputation y su álbum debut homónimo aún pendientes de regrabación, los seguidores de la cantante están atentos a cualquier indicio de su próximo lanzamiento.

La inclusión de “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en The Handmaid’s Tale no solo refuerza el mensaje de empoderamiento femenino presente en ambos trabajos, sino que también demuestra la influencia continua de Swift en la cultura pop actual.

Además de que diferentes personas se han encontrado emocionadas debido a que esté será uno de los discos más esperados por los swifties.