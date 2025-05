Hailey Bieber casi muere en el parto de su hijo con Justin Bieber: ‘Estaba sangrando mucho’

Hailey Bieber se convirtió en madre el 2024. La noticia del embarazo de la esposa de Justin Bieber a varios años de su casamiento generó emoción entre los usuarios de redes sociales, quienes no sospechaban que la modelo tuvo complicaciones en su salud durante su parto.

En ese sentido, Hailey Bieber reveló que el nacimiento de Jack Blues fue bastante complicado y que ella estuvo a punto de morir, algo que contrasta con las fotos y videos que comparte la empresaria, donde demuestra una vida perfecta.

Hailey Bieber casi muere en el parto de su hijo

Fue a través de la revista Vogue que la famosa compartió los detalles sobre la complicada experiencia del nacimiento de su hijo, el cual describió como el episodio más desafiante de su vida.

Hailey contó que alrededor de la semana 39 de su embarazo, comenzó a perder líquido amniótico, por lo que los médicos tuvieron que inducir el parto a través de herramientas para estimular las contracciones como Pitocin y un balón Foley.

"Fue una locura. No fue divertido. Me rompieron la bolsa. Me indujeron el parto y trabajé durante varias horas sin utilizar la epidural [...] Estaba sangrando mucho, y la gente muere por esto. Eso te pasa por la cabeza. Yo confié en mi médico. Sabía que no dejaría que me pasara nada, pero claro que tuve miedo“, declaró a Vogue.

En ese sentido, la modelo reveló que ella deseaba vivir el parto de manera natural, por lo que decidió no recibir la epidural y permaneció alrededor de 18 horas en labor de parto si anestesia.

Fue después de que nació su bebé que Hailey experimentó una intensa hemorragia. Para salvarla, los médicos utilizaron un dispositivo intrauterino aprobado por la FDA que aplica una succión de bajo nivel para inducir contracciones uterinas y controlar el sangrado. Gracias a ello, la joven logró ser estabilizada y sostuvo al recién nacido unos minutos después del pánico inicial.

El postparto de Hailey Bieber

La esposa de Justin Bieber revela que ha enfrentado fuertes desafíos emocionales después de dar a luz, siendo la lucha contra la dismorfia corporal uno de los más intensos.

"Todos los días tengo que hablar conmigo misma, en plan, ‘Hailey, tuviste un bebé” [...] Has hecho crecer a un ser humano. Has dado a luz a un humano. No pasa nada. Date permiso. Date tiempo’“, se sinceró.

De este modo, Hailey Bieber se ha sincerado y ha puesto en conversación temas importantes de la maternidad que si bien no idealizan a la misma, sí ayudan a una mayor comprensión de la complejidad de este proceso.