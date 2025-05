La Apuesta de Ruptura con Mi Ex Billonario, ¿dónde ver esta serie sobre secretos y segundas oportunidades?

En la serie La Apuesta de Ruptura con Mi Ex Billonario, conocida en inglés como The Break-up Bet With My Billionaire Ex, Layla y Joshua terminan su relación con una promesa inusual: si después de cinco años ambos continúan solteros, se casarán. El tiempo pasa y Joshua, ahora convertido en el chef más exitoso y adinerado del momento, acepta una oferta para trabajar como chef en el mismo restaurante donde labora Layla.

Al reencontrarse, Joshua recuerda el acuerdo y desea que Layla lo cumpla, convencido de que aún hay sentimientos entre ellos. Sin embargo, Layla, enfrentando problemas de salud que prefiere mantener en secreto, le miente y afirma que ya está comprometida. A pesar de esa barrera, la tensión romántica entre ambos crece y la conexión que compartieron en el pasado vuelve a encenderse.

Mientras el ambiente laboral se llena de emociones intensas, Joshua comienza a sospechar que Layla no está diciendo toda la verdad. Entre recetas, recuerdos y emociones, ambos deberán enfrentarse a los errores del pasado y decidir si el amor que una vez compartieron puede renacer.

La Apuesta de Ruptura con Mi Ex Billonario es una historia de segundas oportunidades, donde el destino, los secretos y el amor ponen a prueba la promesa que lo cambió todo.

¿Dónde ver La Apuesta de Ruptura con Mi Ex Billonario?

La Apuesta de Ruptura con Mi Ex Billonario, conocida en inglés como The Break-up Bet With My Billionaire Ex, es una producción original de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su app móvil, disponible sin costo para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 9 episodios —de un total de 59— se pueden ver de manera gratuita, lo que permite al público conocer la trama antes de decidir si continuar.

Aunque la serie fue desarrollada originalmente en inglés, ReelShort ofrece una función en su menú de configuración que permite modificar el idioma. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden activar subtítulos en español o seleccionar entre otros idiomas disponibles.

Además, algunos capítulos también se encuentran disponibles en YouTube. Estos episodios pueden visualizarse en su versión original en inglés, aunque no cuentan con subtítulos. Aquí te compartimos el enlace para que puedas comenzar a disfrutar esta historia.

