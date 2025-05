Atrévete a Mandarme, ¿dónde ver esta serie sobre una mujer que lucha contra los encantos de su jefe?

En la serie Atrévete a Mandarme, titulada en inglés Boss Me Around If You Dare, Olivia enfrenta una dura injusticia cuando es despedida tras ser falsamente acusada de tener una relación íntima con su jefe. Sin perder el tiempo, encuentra una nueva oportunidad laboral en el poderoso Conglomerado Wilder. Lo que no espera es que su nuevo jefe resulte ser Theo Wilder, el hombre con quien pasó la noche anterior sin saber su verdadera identidad.

Sorprendida y contrariada, Olivia le comunica a Theo que no pueden seguir trabajando juntos, pero él le propone un desafío: quedarse y aceptar una apuesta. Él asegura que logrará que ella se enamore de él, mientras que ella sostiene que podrá resistirse a su innegable atractivo. Aunque ambos están envueltos en un juego de seducción, deben mantener una imagen profesional y enfocarse en sus responsabilidades laborales.

A medida que trabajan juntos, la tensión sexual entre ellos crece. Olivia lucha por concentrarse en su trabajo, a pesar de la constante presencia de su irresistible jefe. ¿Logrará mantener su independencia emocional o caerá en el juego de Theo?

Atrévete a Mandarme combina romance, poder y deseo en un entorno corporativo, donde las emociones y el control se enfrentan en cada episodio.

¿Dónde ver Atrévete a Mandarme?

La serie Atrévete a Mandarme, titulada en inglés Boss Me Around If You Dare, forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, un servicio de streaming disponible tanto desde su página oficial como a través de una aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Si bien es posible ver sin costo los primeros siete capítulos, el acceso completo a los 56 episodios que conforman la serie requiere una suscripción activa.

La producción fue originalmente grabada en inglés, pero ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de ajustes, así como habilitar subtítulos en español para facilitar la comprensión.

Además, algunos segmentos e incluso episodios completos han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok, donde se presentan en su versión original. No obstante, en estas plataformas no está disponible la opción de subtítulos, lo que puede representar una barrera para quienes no manejan el idioma inglés.

Otras historias que te pueden gustar:

Rendida ante mi jefe peligroso: Clara es una joven que se ve forzada a trabajar como camarera para cubrir las costosas deudas médicas de su madre. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Elliott, un poderoso y enigmático empresario que decide ayudarla, sacándola de esa precaria situación y llevándola a su sofisticado y desafiante mundo.

Mi Jefe es Mi Donante Secreto de Esperma: Leia se enfrenta a la dura realidad de no poder concebir de manera natural, lo que la lleva a investigar opciones de fertilización asistida. Además, descubre que su prometido la engaña con otra mujer. Tras una cuidadosa selección entre los perfiles disponibles en el banco de esperma, Leia elige al que considera el donante ideal, sin tener idea de la sorpresa que le espera: el hombre que ha elegido es en realidad Alec, su jefe.