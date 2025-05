El Sucio Secreto de mi Hermanastro, ¿dónde ver esta historia sobre dinero y romance prohibido?

En la serie El Sucio Secreto de mi Hermanastro —cuyo título en inglés es My Stepbrother’s Dirty Secret— Alice inicia una nueva etapa al trasladarse a la preparatoria St. Mary, tras el reciente matrimonio de su madre con un acaudalado empresario. Su llegada al exclusivo instituto no tarda en volverse turbulenta cuando conoce a James, un joven atractivo y enigmático que resulta ser su hermanastro, además de heredero del poderoso imperio Hawthorne.

Desde el primer momento, entre Alice y James se genera una tensión palpable, con choques constantes que esconden una química intensa e innegable. Lo que comienza como una relación conflictiva pronto da paso a una conexión más profunda, difícil de ocultar ante los ojos de sus compañeros.

En una fiesta escolar, Alice se ve en peligro al emborracharse y ser acosada por un desconocido. Es en ese momento cuando James irrumpe para protegerla, fortaleciendo aún más el lazo entre ambos. Conforme pasan los días, su cercanía se vuelve más evidente, y en St. Mary empiezan a circular rumores sobre su relación. Ante la creciente sospecha, algunos compañeros intentan separarlos.

El Sucio Secreto de mi Hermanastro combina romance prohibido, drama juvenil y secretos familiares en una historia que desafía las reglas del amor y la familia.

¿Dónde ver El Sucio Secreto de mi Hermanastro?

La serie El Sucio Secreto de mi Hermanastro —cuyo título en inglés es My Stepbrother’s Dirty Secret— forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de streaming accesible tanto desde su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de todos los capítulos disponibles, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 episodios, de un total de 62, pueden visualizarse gratuitamente.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece opciones de personalización desde el menú de configuración, permitiendo cambiar el idioma y activar subtítulos en español. Esto facilita el acceso a los contenidos para la audiencia hispanohablante.

Por otro lado, algunos fragmentos o episodios completos también han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok. No obstante, en estas plataformas solo están disponibles en su idioma original y no cuentan con subtítulos, lo que puede dificultar su comprensión para quienes no dominan el inglés.

A continuación, puedes encontrar el enlace directo para ver algunos capítulos de la serie desde ReelShort y explorar su historia.

