Combustible para Nuestro Fuego: Mi Hermanastro Corredor, ¿dónde ver esta serie de amor prohibido?

La serie Combustible para Nuestro Fuego: Mi Hermanastro Corredor, en inglés Fuel to Our Fire: My Racer Stepbrother, retrata la historia de Elaine, una joven que, debido a las dificultades para pagar las cuentas y mantener a su madre gravemente enferma y a su padrastro abusivo, debe trabajar como bailarina en carreras callejeras ilegales en secreto.

Pero, por caprichos del destino, sin saberlo, luego de tres años trabajando así, Elaine se topa con el corredor de carreras callejero más temido y envidiado del mundo... nada menos que su hermanastro.

Al existir una atracción entre Elaine y él, se van a acercando cada vez más, en medio de una relación de amor y odio. Finalmente, se enamoran y ella le entrega su virginidad, comenzando así un amor prohibido ante la opinión de la gente.

Combustible para Nuestro Fuego: Mi Hermanastro Corredor ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Sin embargo, él no sabía que eran hermanastros, por lo que le reprocha a Elaine que le haya ocultado algo tan importante.

¿Dónde ver Combustible para Nuestro Fuego: Mi Hermanastro Corredor?

La serie Combustible para Nuestro Fuego: Mi Hermanastro Corredor, en inglés Fuel to Our Fire: My Racer Stepbrother, forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento disponible tanto en su sitio web oficial como a través de su app gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a todos los capítulos, se requiere una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 7 episodios —de un total de 64— pueden verse sin costo.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, ReelShort permite cambiar el idioma desde el menú de configuración y ofrece la posibilidad de activar subtítulos en español, facilitando así su comprensión para el público hispanohablante.

Por otro lado, algunos episodios han sido difundidos en plataformas como YouTube y TikTok, donde se presentan en su idioma original. No obstante, en estas redes no es posible habilitar subtítulos.

A continuación, te compartimos el enlace donde puedes ver algunos capítulos.

Otras historias de amor prohibido que te pueden gustar:

Aventura de una noche con mi hermanastro: Es una producción que ha generado controversia en redes sociales debido a su temática y contenido. La trama gira en torno a Madalyn, quien busca asegurar su herencia mediante una fecundación in vitro. Sin embargo, un error en el hospital provoca que Zoe, una mujer con intenciones sociales, sea confundida con Madalyn, lo que desencadena una serie de eventos que incluyen el secuestro de una recién nacida y un posterior exilio de Madalyn.

Destinado a Mi Vampiro Prohibido: La serie narra la historia de Heather, una joven que ha vivido como esclava en una familia de vampiros sin conocer su verdadero origen. Su vida, llena de humillaciones y abusos, da un giro inesperado cuando forma un vínculo con Theo, un rey vampiro dominante. Este lazo desencadena una serie de eventos que obligan a Heather a desentrañar los secretos de su pasado, incluyendo la pérdida de recuerdos de su infancia y el origen de su extraña pero tierna conexión con Theo.