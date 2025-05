Mi Marido se Arrepiente de Divorciarse de Mí: ¿Dónde ver esta serie sobre empoderamiento femenino?

En la serie Mi Marido se Arrepiente de Divorciarse de Mí —titulada en inglés My Husband Regrets Divorcing Me— la protagonista, Audrey, decide ocultar su verdadera identidad como CEO para no herir el orgullo de su esposo, Cornell. En silencio, ella trabaja arduamente para apoyarlo en la obtención de un ambicioso proyecto hotelero que le permitiría convertirse en el nuevo CEO del establecimiento.

Sin embargo, mientras Audrey respalda su carrera en las sombras, aparece Cecilia, el primer amor de Cornell, desatando tensiones y dudas en su matrimonio. Esta inesperada reaparición complica aún más la ya frágil relación entre ellos. Al mismo tiempo, Audrey lidia con la presión de su entorno, incluida la desvalorización constante de Cornell, lo que la lleva a contemplar la posibilidad del divorcio.

A lo largo de la historia, Audrey sufre múltiples humillaciones que la empujan a cuestionar el sacrificio que ha hecho por una persona que no la valora. Tras un profundo proceso de reflexión, redescubre su fortaleza interior y reconoce su propio valor. Con una renovada confianza, decide terminar su matrimonio y luchar abiertamente por el lugar que le corresponde como líder empresarial.

La serie retrata el empoderamiento femenino y la transformación de una mujer que deja de vivir a la sombra para reclamar su verdadero destino.

¿Dónde ver Mi Marido se Arrepiente de Divorciarse de Mí?

La serie Mi Marido se Arrepiente de Divorciarse de Mí, titulada en inglés My Husband Regrets Divorcing Me, forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento disponible tanto en su sitio web oficial como a través de su app gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a todos los capítulos, se requiere una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 episodios —de un total de 72— pueden verse sin costo.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, ReelShort permite cambiar el idioma desde el menú de configuración y ofrece la posibilidad de activar subtítulos en español, facilitando así su comprensión para el público hispanohablante.

Por otro lado, algunos episodios han sido difundidos en plataformas como YouTube y TikTok, donde se presentan en su idioma original. No obstante, en estas redes no es posible habilitar subtítulos.

A continuación, te compartimos el enlace donde puedes ver algunos capítulos.

Otras historias que te pueden gustar:

Tras el Divorcio, Construí Una Vida Fabulosa: Mia, una diseñadora talentosa, se casa con Tyler Wilson poco después de graduarse. Aunque su futuro profesional era prometedor, Mia decide dejar su carrera para convertirse en ama de casa y dedicarse por completo a su matrimonio. Sin embargo, la relación de tres años termina abruptamente en una sentencia de divorcio debido a la creciente indiferencia y falta de amor por parte de Tyler.

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio: Elena estuvo casada con Tino durante tres años, dedicándose plenamente a su papel de esposa. Sin embargo, al darse cuenta de que su matrimonio carecía de amor y pasión, decide poner fin a la relación. En una reunión importante, presenta los papeles del divorcio frente a todos, dejando a Tino sorprendido y avergonzado.