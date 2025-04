Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio, ¿Dónde ver el drama chino?

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio

La serie en formato vertical, Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio, explora la dinámica de una relación rota donde uno de ellos no puede dejar atrás el pasado, mientras la otra parte busca reconstruir su vida y encontrar su propia felicidad.

¿De qué trata Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio?

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio es un drama que sigue la historia de Elena, una mujer que estuvo casada por tres años, donde se entregó por completo a su papel de esposa.

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio ı Foto: Especial

Con el paso del tiempo, ella se da cuenta de que Trino es un hombre fio, por lo que desilusionada, decide poner fin a su matrimonio y presenta los papeles de divorcio frente a todos durante el aniversario de su empresa.

Es entonces que los sentimientos de Tino cambian. Al ver a Elena con una nueva confianza y elegancia, comienza a darse cuenta de lo que ha perdido y queda claro que tiene la intención de hacer de todo para reconquistar a Elena, conociendo su poder.

¿Dónde ver Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio?

La serie cuenta con 100 episodios en total, que se encuentran disponibles a través de Goodshort, donde puedes ver los primeros 9 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia.

Mi ex marido no puede dejar de perseguirme después del divorcio ı Foto: Especial

