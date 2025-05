¡¿Me Enamoré del Mejor Amigo de Mi Hermano?!: ¿Dónde ver esta serie sobre un romance prohibido?

La serie ¡¿Me Enamoré del Mejor Amigo de Mi Hermano?!, conocida en inglés como I’m In Love With My Brother’s Best Friend?!, sigue la historia de Kaitlyn, una joven que inicia su primer año universitario con grandes expectativas, mudándose a un apartamento fuera del campus junto a su novio de la secundaria.

Sin embargo, sus planes cambian radicalmente cuando lo sorprende siéndole infiel. Dolida y sin un lugar donde quedarse, acepta la propuesta de su hermano, quien le ofrece su departamento mientras él está fuera durante todo el semestre.

Al llegar, Kaitlyn se lleva una sorpresa: no estará sola. Compartirá el espacio con Cole, el mejor amigo de su hermano y estudiante de posgrado en la misma universidad. Lo que comienza como una convivencia incómoda pronto despierta emociones del pasado, ya que entre ellos resurge un antiguo flechazo que tuvieron cuando eran más jóvenes.

Mientras su vínculo se vuelve cada vez más profundo, ambos deben enfrentar obstáculos que amenazan su relación. Desde exnovias vengativas y chicas con malas intenciones, hasta el hermano de Kaitlyn, que no aprueba la relación, todo parece conspirar en su contra.

A pesar de las dificultades, deberán descubrir si su conexión puede resistir las presiones externas y convertirse en algo real en esta historia romántica cargada de drama, tensión y segundas oportunidades.

¿Dónde ver ¡¿Me Enamoré del Mejor Amigo de Mi Hermano?!?

La serie ¡¿Me Enamoré del Mejor Amigo de Mi Hermano?!, conocida en inglés como I’m In Love With My Brother’s Best Friend?!, es una producción original de la plataforma ReelShort, y está disponible tanto en su página web oficial como en su aplicación móvil, la cual puede descargarse gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Para disfrutar de la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 7 capítulos —de un total de 53— están disponibles sin costo.

Aunque originalmente fue desarrollada en inglés, ReelShort incluye una opción en su menú de configuración que permite cambiar el idioma. Esta herramienta brinda la posibilidad de activar subtítulos en español, así como seleccionar otros idiomas disponibles, adaptándose a las preferencias del público internacional.

Además, algunos episodios de la serie también se encuentran en YouTube. En esa plataforma, pueden verse en su idioma original, aunque no disponen de subtítulos. Aquí te compartimos el enlace para que puedas comenzar a disfrutar esta historia.

