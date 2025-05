Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo, es el único sobreviviente del grupo tras el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en Reynosa, Tamaulipas, el 29 de mayo de 2025. El día 25 de mayo los integrantes del grupo fueron convocados para ofrecer una presentación en una supuesta palapa, que resultó ser un terreno baldío.

Según relata Carlos González, él llegó tarde al punto de encuentro, y al ver el lugar vacío, decidió regresar a casa. Esta decisión, aparentemente fortuita, le salvó la vida. “Ya no estaban, no había nadie, ni carros, ni gente. Me fui”, explicó el cantante en entrevista.

¿Quién es Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo que logró sobrevivir?

Antes de formar parte de Grupo Fugitivo, Carlos vivía alejado de los escenarios profesionales, pero con el firme sueño de dedicarse a la música. En sus redes sociales comenzó a ganar notoriedad gracias a los videos donde interpretaba canciones del regional mexicano, incluyendo corridos, cumbias bélicas y temas románticos.

En el año 2022, dio un paso importante en su carrera cuando tuvo la oportunidad de abrir un concierto de Gerardo Ortiz, uno de los máximos exponentes del género. Esta presentación marcó un antes y un después en su trayectoria, dándole visibilidad y nuevas oportunidades.

En junio del 2024, lanzó su primer sencillo como solista titulado “Listos pa’ la guerra”, una canción que refleja su inclinación por las letras fuertes y el estilo de la cumbia bélica. El tema tuvo buena aceptación en redes sociales, consolidando su figura dentro de la escena del regional mexicano. Su incorporación a Grupo Fugitivo fue el siguiente gran paso. El grupo empezaba a ganar popularidad con su estilo atrevido y letras potentes, pero la tragedia del 29 de mayo detuvo todo abruptamente.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el caso. Hasta ahora, se ha reportado la detención de nueve personas presuntamente vinculadas al Cártel del Golfo. Las familias de las víctimas han exigido resultados de pruebas de ADN antes de confirmar la identidad de los cuerpos encontrados.

En medio de la incertidumbre, Carlos González vive con el dolor de haber perdido a sus compañeros, al mismo tiempo que enfrenta el peso de haber sido el único en salir con vida. El caso ha conmocionado a la opinión pública y dejado una huella imborrable en la historia de la música regional mexicana.