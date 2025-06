¿Quién es Frida Guzmán? La nieta de El Chapo que se lanzó como cantante

Frida Guzmán, nieta de El Chapo, desató polémica recientemente al revelar su nuevo proyecto musical y defender su apellido y a su familia, pues habló de manera frontal al respecto.

Actualmente, Frida Guzmán se encuentra en la promoción de su nueva canción ‘Andas contando’ tema colaboración de Cecy Flores. A raíz de ello, la joven de 20 años no pudo evitar hablar de su familia en una reciente entrevista, donde se mostró tranquila de su linaje.

“Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada”, sentenció muy segura.

¿Quién es Frida Guzmán?

Frida Guzmán es una joven de 20 años de edad, quien es hija de Edgar Guzmán. Esto lo comparte en sus redes sociales con orgullo, pues incluso tiene la fecha de la muerte de su papá en su descripción de Instagram.

La joven nació en 2005 y es fruto del matrimonio del hijo de El Chapo con Frida Muñón Román. Su padre fue asesinado cuando ella tenía solo 3 años de edad.

Tras la muerte de su papá, su madre siguió adelante e hizo oficial su relación con el boxeador Julio César Chávez Jr., con quien tuvo dos hijos más.

Frida lleva tiempo buscando convertirse en cantante, pues ya en 2021 apareció en el reality musical de Estados Unidos llamado ‘Tengo talento, mucho talento’.