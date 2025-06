Frida Guzmán, nieta de El Chapo, se lanza como cantante: ‘Ha sido difícil’

Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín El Chapo Guzmán, e hijastra de Julio César Chávez Jr., ha decidido seguir su pasión por la música, lanzándose como cantante en el género regional mexicano.

Es hija biológica de Edgar Guzmán.

A sus 20 años, dijo que ha enfrentado el peso de su apellido y las expectativas que conlleva, pero se muestra firme en su decisión de no avergonzarse de su linaje. En una entrevista reciente para el programa Siéntese Quien Pueda, donde promocionaba su último sencillo, expresó: “Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada. La gente con la que me he rodeado no me ven como esa persona en sí”.

TE RECOMENDAMOS: Cortometraje mexicano Un susurro comienza un incendio triunfa en el Festival de Taxco

Frida Guzmán, nieta del Chapo, se lanza como cantante

Su carrera comenzó a tomar forma en 2021 cuando participó en el reality show Tengo Talento, Mucho Talento, transmitido por Estrella TV. Durante su participación, sorprendió al público y a los jueces con su talento vocal, logrando posicionarse en tercer lugar.

Aunque aún no ha lanzado álbumes o sencillos oficiales, ha mantenido su presencia en redes sociales, donde comparte videos interpretando canciones de artistas como Juan Gabriel, Jenni Rivera y Rocío Dúrcal.

En su más reciente proyecto musical, Frida Guzmán colaboró con la cantante Ceci Millán en el sencillo titulado “Andas Contando”, una canción que fusiona el estilo grupero con toques modernos.

Este lanzamiento marca un paso importante en su carrera, consolidando su presencia en la escena musical mexicana. Además, ha expresado su admiración por artistas como Jenni Rivera, a quien considera su ídolo, y aspira a seguir sus pasos en la música regional mexicana.

A pesar de los desafíos que implica llevar el apellido de uno de los narcotraficantes más notorios del mundo, Frida Guzmán ha encontrado apoyo en su entorno cercano, incluyendo a su padrastro, el boxeador Julio César Chávez Jr., quien la ha criado como si fuera su hija. Este respaldo familiar ha sido fundamental para que la joven artista se enfoque en su carrera musical y en dejar una huella propia en la industria del entretenimiento.

Con determinación y pasión por la música, Frida Guzmán continúa su camino en la industria musical, demostrando que el talento y la autenticidad pueden prevalecer sobre las sombras del pasado.