¿Patrick Gibson podría ser James Bond en ’007: First Light’?

Los seguidores de James Bond afirman que ya identificaron al actor que dará vida al famoso espía británico en el próximo videojuego 007: First Light.

La película Sin tiempo para morir (No Time to Die) marcó el cierre de la etapa de Daniel Craig como Bond, dejando una gran expectativa sobre quién tomará el relevo en la pantalla grande. Aunque todavía no se ha confirmado al próximo actor para las películas ni se ha anunciado cuándo volverá el personaje al cine, el público podrá disfrutar de una nueva versión del agente secreto en otro formato muy pronto.

¿De qué trata 007: First Light, videojuego de James Bond?

El estudio desarrollador de Hitman, IO Interactive, ha estado desarrollando 007: First Light durante aproximadamente cinco años. Este videojuego representará el primer título de James Bond en casi década y media y ha generado altas expectativas. Aunque aún hay muchos detalles sin revelar, recientemente se anunció el título del juego y se publicó el primer tráiler, el cual muestra que encarnaremos a un Bond de 26 años en una narrativa de origen que relata cómo obtuvo su estatus como agente 00.

A pesar de que el avance no menciona explícitamente al actor que presta su voz y apariencia al personaje, y que IO Interactive no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto (aunque se les ha preguntado), muchos fanáticos sospechan que se trata de Patrick Gibson, conocido por su papel en Dexter: Original Sin.

La teoría cobra fuerza porque el personaje del tráiler no solo guarda un gran parecido físico con Gibson, sino que también su voz resulta notablemente similar. Aunque la confirmación oficial está pendiente, todo apunta a que Gibson será el nuevo rostro del agente del MI6 en esta entrega interactiva.

¿Quién es Patrick Gibson, quien podría ser James Bond en 007 First Ligth?

Patrick Gibson es un actor irlandés nacido el 19 de abril de 1995 en Dublín, Irlanda. Inició su carrera actoral en 2007 y ha participado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacándose en series como The OA (2016–2019), Shadow and Bone (2023) y Before We Die (2021–2023), así como en la película Tolkien (2019).

En 2024, Gibson asumió el papel de un joven Dexter Morgan en la serie Dexter: Original Sin, una precuela del famoso personaje interpretado por Michael C. Hall. Su interpretación fue bien recibida por la crítica y los fanáticos, consolidando su posición en la industria del entretenimiento.

Además de su carrera actoral, Gibson ha mantenido una vida personal discreta. En 2024, comenzó una relación con la actriz estadounidense Maude Apatow, conocida por su participación en la serie Euphoria.