Paco de María: el crooner mexicano que llevará el Big Band al Lunario

Este 7 de junio, el Lunario del Auditorio Nacional volverá a vestirse de gala. La cita: una velada irrepetible con Paco de María, La Voz del Big Band, quien presentará un espectáculo creado especialmente para la ocasión. Nuevos sencillos, tributos inolvidables y la reinvención de clásicos internacionales serán el corazón de este concierto, que promete ser un viaje musical tan elegante como emotivo.

“Será un viaje a través de la música. Quiero que el público se sorprenda, que disfrute canciones que van desde el bolero mexicano, pasando por compositores como Manuel Alejandro y Juan Gabriel, hasta homenajes a grandes crooners como Frank Sinatra y Tony Bennett”, adelantó en entrevista con La Razón.

Pero el espectáculo también incluirá un giro inesperado: la reinvención de temas de bandas como Radiohead, Depeche Mode, Aerosmith y Bryan Adams en sofisticadas versiones Big Band. Everything I Do (I Do It For You), su más reciente sencillo, es solo un adelanto de lo que los asistentes podrán disfrutar en vivo.

“Hicimos este arreglo con más de 60 músicos. Fue una locura en el estudio, pero el resultado ha sido increíble y la gente lo ha recibido muy bien”, cuenta con entusiasmo.

Grabará tema en inglés con Kika Edgar

Más allá del virtuosismo vocal, lo que distingue a Paco de María es la autenticidad emocional con la que aborda cada tema. Su próximo álbum, titulado Personality, rendirá homenaje a los himnos del pop y el rock de las décadas de los 70, 80 y 90, pero desde una mirada profundamente personal.

“Cada canción que grabo conecta con un recuerdo muy específico de mi vida. Esta nueva etapa también incluye canciones que descubrí en mi adolescencia, cuando me fui de casa, y que me marcaron para siempre”, explica.

Como anticipo, el artista reveló que prepara su primer dueto en inglés con Kika Edgar, en un tema de U2.

“Es la primera vez que Kika graba en inglés. La canción quedó espectacular y ya tenemos el videoclip listo”, compartió.

El arte de la música vs el consumo inmediato

En tiempos de inmediatez y consumo rápido, Paco de María se mantiene como defensor de la música hecha con alma.

“Hoy la industria prioriza más el negocio que el arte. A mí me importa mucho la preparación, el estudio, la disciplina. Quiero que cada concierto sea una experiencia genuina”, afirma.

Por ello, en el escenario del Lunario estará acompañado por una Big Band de 16 músicos, con arreglos pensados hasta el último detalle.

“El Lunario permite esa cercanía única con el público. Me encanta bajar del escenario y compartir con ellos, como si estuviéramos en una bohemia íntima”, concluye Paco.

