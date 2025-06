Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ perdió un testículo por broma de Adrián Uribe: ‘Su amistad me costó...’ | VIDEO

El actor Reynaldo Rossano, conocido popularmente como ‘El Papirrín’, reveló que perdió un testículo después de una broma pesada que le realizó su compañero Adrián Uribe cuando ambos participaban en el programa La hora pico.

El accidente por el que Reynaldo Rossano perdió un testículo

De acuerdo con lo que explicó Reynaldo Rossano en una reciente entrevista con René Franco, el accidente ocurrió cuando él y Adrián Uribe se encontraban jugando en el set del programa de humor para adultos, lo que provocó que tuviera que ser llevado al hospital.

El actor explica que el incidente fue consecuencia de un juego que al inicio parecía inofensivo, pero que resultó siendo grave y lo cambió de por vida. Fue en medio del juego que Uribe lo golpeó en su zona íntima:

“Mi querido Adrián Uribe me da un golpecito y ese golpecito se convirtió en la pérdidade... de...”, inició Rossano antes de que René, con un toque de humor dijera “un huevito”. El actor se mantuvo serio mientras hablaba del tema, aunque no evitó hacer una broma al decir “ahora sí que su amistad me costó un huevo”, expresó.

De acuerdo con lo que contó el actor, el accidente sucedió mientras jugaban con la actriz Lorena de la Garza a algo llamado “campanas”. Fue en ese momento que Uribe lo tomó de un testículo y aplicó presión. Esto resultó en la ruptura del mismo.

¿Qué ha dicho Adrián Uribe del tema?

Adrián Uribe ha mencionado en diversas ocasiones lo que sucedió con El Papirrín, aunque generalmente lo hace desde el humor y el sarcasmo, minimizando también el tema y señalando que se había tratado de un problema que ya tenía el famoso de antes.

En su momento, el actor fue cuestionado de manera directa al respecto por Omar Chaparro. “Entre hombres de repente es así”, se justificó en ese momento. “Fue gracias al pellizco que él se dio cuenta que traía un problema, entonces yo le salvé la vida”, expresó.

A pesar de todo, Reynaldo Rossano no tuvo problemas para tener dos hijos después del accidente, por lo que afortunadamente, no fue algo que haya afectado terriblemente su vida.