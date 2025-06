Frida Urbina de Survivor México descubrió a su esposo siéndole infiel: ‘Los vi en la cama’ | VIDEO

La influencer y participante de Survivor México Frida Urbina está pasando un momento terrible, luego de que destapó que su esposo le fue infiel mientras ella estaba aislada dentro del programa de supervivencia de TV Azteca.

La creadora de contenido publicó un live en sus redes sociales en los que contó cómo fue que se enteró de que su esposo la engañó con otra mujer en un viaje que ella le regaló a él.

Frida Urbina descubrió la infidelidad de Abel Robles por unas fotos

En la transmisión en vivo, Frida Urbina dijo que ella le regaló un viaje a su esposo Abel Robles a Tailandia y reveló que durante todo el trayecto estuvo en compañía de una mujer.

“Se ve que estuvo mucho tiempo coqueteando con esta niña, todo el tiempo estuvo con ella. Yo creí en Abel, cuando él me dijo que no pasó nada intenté hacerle todo el caso del mundo”, mencionó la estrella de Internet.

Asimismo, Frida mencionó que él le negó la infidelidad, pero ella encontró videos en su celular en los que él la graba corriendo, “había fotos en una cama con ella”, dijo Frida Urbina.

“Estas fotos en las que sale en la cama con ella no las tengo, porque cuando se dio cuenta que estaba revisando su celular me lo arrebató y me empezó a tratar horrible”, señaló la influencer.

Frida Urbina confiesa que le tiró la ropa por la ventana a Abel Robles

Frida Urbina admitió que su reacción no fue la mejor al enterarse, pero dijo que le dio mucho coraje la traición porque ella quería pasar toda su vida con su esposo.

Además dijo que todo esto pasó mientras ella estaba en Survivor México ganando dinero para que ellos no se preocuparan económicamente, además dijo que se enteró porque sus primas que son como sus hermanas le dijeron que en ese viaje ellas fueron con él y las trató mal porque siempre estaba con la otra mujer.

“Estoy muy mal, estoy demasiado triste y estoy muy enojada, estoy inestable porque me duele, no era mi novio de dos meses, era mi esposo con el que quería compartir toda mi vida.

Aventé su ropa por la ventana porque estaba muerta de rabia, él me hizo sentir que yo estaba loca, me hizo sentir que mis primas eran unas mentirosas, mientras yo estaba en Survivor perreandomela, él estaba así abrazando a esta niña. Me rompieron el alma, me rompieron el corazón”, dijo la famosa.