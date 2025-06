María Sorté habla del atentado contra Omar García Harfuch: ‘Lo protegieron ángeles de Dios’

María Sorté habló en entrevista con Yordi Rosado sobre el atentado que sufrió Omar García Harfuch en junio del 2020, el cual fue perpetrado por el Cartel Jalisco Nueva Generación y en el que murieron tres personas.

El atentado contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana ocurrió la madrugada del 26 de junio de 2020, cuando células del CJNG atacaron la camioneta donde se trasladaba junto a su equipo de seguridad.

▶ #VIDEO: Esta mañana el jefe de la Policía de la #CDMX, Omar García Harfuch (@OHarfuch) sufrió un atentado en el que murieron tres personas; el secretario señala al #CJNG como responsable del ataque https://t.co/jzq7AQEh4o pic.twitter.com/uoCbAGiUS4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 26, 2020

Así se enteró María Sorté del atentado contra su hijo, Omar García Harfuch

La actriz se abrió al hablar del episodio aterrador que vivió con su familia cuando se enteró de que su hijo menor, Omar García Harfuch (actualmente, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México), había sido víctima de un atentado. María Sorté asegura que ella no sabía nada cuando llegó su hijo Adrián.

“Estaba dormida y entró mi hijo mayor. Abrió la puerta de jalón y me dijo ‘no te asustes, Omar está bien’. Me paro, voy por el control de la tele y me dice que no lo vea”, recuerda.

La cantante asegura que eso le generó gran preocupación por no saber qué era lo que estaba sucediendo. “Fue horrible, yo me quería morir”, dice al mencionar que lo único que la tranquilizó fue escuchar la voz de su hijo.

María Sorté califica que su hijo sobrevivió como ‘un milagro de Dios’

Fue minutos después que el propio Omar se contactó con ella para decirle que estaba bien. “Fue muy doloroso. Pensé que estaba herido, pero fue un milagro enorme”, asegura.

En ese sentido, recuerda que “la camioneta tenía 400 impactos” y como el titular casi no tuvo lesiones. “Es un milagro. Siento que esos hombres vieron ángeles de Dios. Todos los días le doy gracias a Dios”, agregó.

Ese mismo día, María Sorté pudo ver de nuevo a su hijo. “Lo abracé y le dije ‘tienes que darle muchas gracias a Dios’”, recordó.

La actriz asegura que desde que su hijo decidió convertirse en policía, ella lo ha encomendado al cuidado de Dios, pues es una fiel creyente del cristianismo. “Lo protegieron ángeles de Dios”, finalizó sobre el atentado que sufrió Omar García Harfuch.

Entrevista completa de María Sorté