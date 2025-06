¿Quién era Lynn Hamilton y de qué murió la actriz de ‘The Waltons’?

La noticia del fallecimiento de Lynn Hamilton el 19 de junio de 2025, a los 95 años, ha conmovido tanto a la industria del entretenimiento como a sus admiradores. Según comunicó su exmánager y publicista, el Rev. Calvin Carson, la reconocida actriz falleció de causas naturales en su hogar en Chicago, Estado Unidos, rodeada de sus seres queridos.

¿Quién era Lynn Hamilton, actriz de ‘The Waltons’ que murió?

Lynn, nacida como Alzenia Lynn Hamilton el 25 de abril de 1930 en Yazoo City, Mississippi, trasladó su talento a la ciudad de Chicago desde temprana edad. Fue en esta ciudad donde cultivó su pasión por la actuación en talleres comunitarios, estudios en la Goodman School of Drama y un debut en Broadway en 1959 con la obra Only in America.

Ese mismo año incursionó en el cine con la película Shadows, dirigida por John Cassavetes, marcando el inicio de una carrera que se prolongaría por más de cinco décadas.

Aunque participó en varios largometrajes como Buck and the Preacher y Lady Sings the Blues, su verdadero estrellato llegó gracias a la televisión. En 1972, debutó como la casera de Lamont Sanford en Sanford and Son, un papel que evolucionó hasta convertirse en Donna Harris, la elegante y digna novia (luego prometida) de Fred Sanford, interpretado por Redd Foxx.

Lynn recordó más tarde que su actitud digna impresionó tanto al equipo que, según ella, “los productores estaban tan impresionados… decidieron que podía ser tan importante como quisiera”.

Paralelamente, entre 1973 y 1981 interpretó a Miss Verdie (Verdie Grant Foster) en The Waltons, debutando en el episodio “The Scholar”, el cual logró un Emmy por guion. En la serie se destacó por retratar a una vecina decidida a aprender a leer, papel que retomaría incluso en películas de televisión posteriores.

Además, su versatilidad le permitió trabajar en producciones como Roots: The Next Generation, 227, Dangerous Women, Generations, The Golden Girls, The Practice y Cold Case, además de roles en series clásicas como Gunsmoke, The Rockford Files y NYPD Blue.

Vida personal de Lynn Hamilton

En su vida personal, Lynn estuvo casada durante 49 años con el poeta y dramaturgo Frank Jenkins, hasta su muerte en 2014. Su matrimonio, basado en la pasión por las artes, incluyó giras nacionales para obras de teatro y actividades comunitarias relacionadas con la cultura.

#DAYS Lynn Hamilton played Rita Carver in 1987. Here is a scene with both of her sons, Abe & Jonah.

May she rest in peace. 🤍



May she rest in peace. 🤍 https://t.co/NgXdhgEg1d pic.twitter.com/4NMOqgsrcd — Days Daily (@daysdaily_) June 21, 2025

Su fallecimiento resalta no sólo una trayectoria extensa, sino también una influencia trascendental en la representación de mujeres negras en televisión estadounidense. Interpretando mujeres de presencia fuerte, dignas y humanas, Lynn Hamilton dejó una huella imborrable que trascenderá generaciones. Como expresó el Rev. Carson: “con profunda gratitud y admiración, celebramos la extraordinaria vida de la icónica actriz… cuyo legado continúa inspirando”.