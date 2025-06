Adrián Marcelo dejará de fumar marihuana por un poderoso motivo | VIDEO

Adrián Marcelo reveló que dejará de lado su consumo de marihuana, uno de los detalles que marcó su paso por La Casa de los Famosos México y a su personalidad en Internet en general.

Adrián Marcelo ya no fumará marihuana

Fue en el podcast Conversaciones que el comediante publicó un nuevo episodio que tituló ‘El NUEVO Adrián Marcelo’, donde hablaba de diferentes aspectos que ha querido cambiar en su vida a raíz de las críticas y ataques que ha recibido en las redes sociales.

En el video, aseguró que decidió que dejará se consumir esta planta después de regresar de un viaje que tiene en Las Vegas:

“Voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar marihuana… mi esposa, amigos se han sumado a la causa, temas de salud. Llevo 14 años fumando marihuana, muchos creen que la romantizo y la verdad es que no”, comenzó.

En ese sentido, Adrián señaló que ya no tiene el mismo rendimiento físico que antes y que ya se había probado cuando estuvo en La Casa de los Famosos México 2, que no era necesario que consumiera .

“Tema de condición física, ya me canso muy fácil, antes corría 5 kilómetros en media hora, ahora traigo unos kilos de más, como mal, la rutina. Yo lo hice en La Casa de los Famosos, estuvo 43 días sin fumar, no fumé y me demostré a mí mismo que esa energía que te da la abstinencia psicológica la canalice en ejercicio, estuvo en muy buena forma”, precisó.

¿Adrián Marcelo no consumía marihuana en La Casa de los Famosos?

Si bien es cierto que en los días que estuvo en el reality show, el influencer no fumaba, mucho se especulo de que en realidad sí consumía marihuana, pero en dosis menores y controladas, solo para evitar que los efectos de la abstinencia lo atacaran gravemente.

Incluso, hubo una ocasión en que Adrián Marcelo compartió que le daban gomitas antes de cada fiesta que se había de manera semana en La Casa de los Famosos México.