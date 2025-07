Mi profesor es mi pareja alfa, ¿Dónde ver la serie completa de amor secreto?

La serie en formato vertical Mi profesor es mi pareja alfa, es un drama en el que descubrimos lo que resulta de un encuentro casual e inesperado que en realidad estaba escrito en el destino.

¿De qué trata Mi profesor es mi pareja alfa?

Mi profesor es mi pareja alfa sigue la historia de Lila, quien besa de manera impulsiva a un desconocido con tal de vengarse de su ex pareja, quien le fue infiel, sin pensar en la verdadera identidad de esta persona.

Mi profesor es mi pareja alfa ı Foto: Especial

Resulta ser Colton Denizen, un multimillonario y su estimado profesor universitario. A medida que surgen chispas, su apasionada pero secreta relación les conduce a una emocionante aventura.

Juntos van a desentrañar el misterio y acabar con el malvado Rey Pícaro. El vínculo entre Lila y Colton se pone a prueba de un modo que jamás hubieran imaginado.

¿Dónde ver Mi profesor es mi pareja alfa?

La serie cuenta con un total de 65 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 5 capítulos de manera gratuita en el sitio antes de tener que comprar la historia completa.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, My Professor Is My Alpha Mate, en plataformas como Dailymotion, donde podrás encontrar la historia completa en formato de película.

Otras series

La Ficha Roja: La vida de Sofía Reyes dio un vuelco cuando su esposo e hijo fueron diagnosticados con cirrosis hepática. Sin dudarlo, sacrificó todo lo que tenía para pagar sus tratamientos. Sin embargo, durante un trabajo ocasional, descubrió que la enfermedad era una mentira: su esposo no era un hombre común sin recursos, sino el heredero de una poderosa familia de ​Nupolis​, y todo había sido un juego perverso entre padre e hijo.

Secuestrada por la Mafia: Violet planea su escape después de haber sido vendida por su novio al rey de la mafia como su novia de contrato. Sus planes se complican cuando conoce a Vicenzo, el líder, quien mostró tener un corazón de oro y un amor profundo hacia ella, lo que le hace comprenderlo mejor.

Mi esposo amnésico, mi prisionero dorado: Sigue la historia de Ana Lima y Jorge Cruz, quienes se casaron por un matrimonio arreglado entre familias, pero si relación siempre fue fría y distante. Todo cambia cuando Jorge sufre un accidente de coche y pierde la memoria: su mente queda anclada cuatro años atrás. Aprovechando la oportunidad, Ana inicia su “venganza” y le miente diciéndole que su familia se arruinó, obligándolo a trabajar como sirviente en su casa.