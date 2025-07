El secreto del matrimonio divino, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical titulada El secreto del matrimonio divino sigue la historia de una mujer que interviene en un fraude y derrota a quienes se interponen en su camino para salvar a su hermana y otras mujeres que han quedado atrapadas.

¿De qué trata El secreto del matrimonio divino?

El secreto del matrimonio divino sigue la historia de Florencia Silva, una recién graduada de la academia de policía que se infiltró en el Pueblo de las Flores, al hacerse pasar por la Santa de las Flores para exponer el fraude del “matrimonio divino”.

El secreto del matrimonio divino ı Foto: Especial

Una vez que entró a la Cueva de las Flores, enfrentó a varios miembros de la banda criminal, demostrando así su valor y su poder al momento de confrontar villanos.

Finalmente, logró desenmascarar al alcalde, y su grupo por el secuestro de mujeres, rescatando a su hermana Mariana Silva y a otras mujeres atrapadas, lo que la muestra como una mujer empoderada.

¿Dónde ver El secreto del matrimonio divino?

La serie cuenta con un total de 38 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. La serie corta se puede ver al pagar, aunque los primeros 6 capítulos los puedes ver de manera gratuita.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en YouTube y Dailymotion al buscarla por su nombre en inglés, como Tears Among the Blossoms o su nombre alternativo, Secret of Blossom Valley. En dichos sitios, puedes encontrar la historia en formato de película.

Otras series

Adiós al Ex de la Heredera Multimillonaria: Emily Carter es una cirujana de renombre y heredera de la familia Carter que era muy poderosa. Mientras está embarazada y cuida de su familia, descubre inesperadamente que su esposo, Ryan, le pone los cuernos con su hermanastra, Samantha. Como no saben la verdadera identidad de Emily, Ryan y Samantha la difaman y le hacen bullying, lo que finalmente da lugar a su aborto y a su divorcio de Ryan.

Amnesia romántica: Ella lo ha olvidado todo: Una mujer obsesionada con el amor, después de tres años de matrimonio, esperaba que su esposo le pusiera más atención. Un accidente automovilístico inesperado cambió todo, pues como consecuencia su obsesión por el amor desapareció y dejó atrás la vida miserable que vivía esperando a su esposo.

Domino el harén usando mi sistema de compras: La emperadora Leonor Galindo fue despreciada por el emperador después de haber engordado por su embarazo. Es en medio del drama que es asesinada por la concubina favorita. Tras su muerte, una estudiante de medicina moderna ocupó su cuerpo, por lo que decide planear su venganza.