Sectur niega vínculo con la mujer que se peleó con Luisito Comunica

La Secretaría de Turismo (Sectur) aclaró que la mujer que aparece en el reciente video viral de Luisito Comunica sobre la gentrificación no pertenece a la dependencia de gobierno, como había indicado el creador de contenido durante la discusión que tuvo con ella.

El video obtuvo gran atención de la audiencia al ser una reacción de Luisito Comunica tras ser echado de la marcha anti gentrificación que se llevó a cabo en la CDMX. En el producto audiovisual, critica que la misma haya terminado por destruir negocios de mexicanos.

“¿Sabes de qué vives?“, lo cuestionó ella y señaló que la tienda supuestamente respalda a skaters violadores, lo que él se tomó como una exageración. “¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuáles violadores? Tú lo estás llevando por otro lado", le dijo a la desconocida.

Mujer que peleó con Luisito Comunica no trabaja en Sectur

A través de una tarjeta informativa que compartió Sectur en redes sociales, se deslindaron de la persona que aparece en el video del influencer, al señalar que ella “no labora en ningún área adscrita a esta dependencia”.

“La Secretaría de Turismo reafirma su compromiso con la libertad de expresión de todas las personas por cualquier medio de difusión o cualquier tipo de manifestación”, detalló la dependencia.

Para finalizar, la dependencia condenó “la violencia, la xenofobia, la discriminación y el discurso de odio” por los comentarios que emitió esta persona que no está relacionada con Sectur.

En relación al suceso referido por el creador de contenido “Luisito Comunica”, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México señala lo siguiente: pic.twitter.com/YK894DDyEw — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 9, 2025

No es mucho lo que se sabe respecto a la mujer que aparece en el video, pues el propio creador de contenido pidió que no se investigara en referencia a quién era esta persona, a pesar de que sí reveló que la mujer llevaba una credencial (que ahora sabemos, era falsa) de Sectur.

"Invito a la audiencia a por favor NO buscar y NO acosar a la persona que se acercó a agredirme. He censurado su rostro para cuidar su identidad. No tengo ningún tipo de remordimiento contra esta persona, ni estoy actuando mal en su contra", solicitó en su momento en la publicación.

A pesar de ello, el rostro de la mujer que confrontó a Luisito Comunica y se peleó con él sobre los negocios que fueron afectados por la marcha anti gentrificación en la CDMX, sí se ha filtrado por medio de personas que grabaron el encuentro y no censuraron su cara como el creador de contenido.