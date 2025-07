Luisito Comunica pelea con mujer tras polémica por la gentrificación | VIDEO

Luisito Comunica tuvo una fuerte pelea mientras grababa un video en donde hablaba de los negocios que resultaron afectados por la marcha en contra de la gentrificación en la CDMX, donde él fue rechazado por los manifestantes.

Fue el pasado viernes que se llevó a cabo la marcha contra la gentrificación, donde decenas de mexicanos marcharon para exigir regulaciones para los extranjeros en el país, con tal de evitar el desplazamiento de los ciudadanos de las zonas en las que han vivido a través de los años.

▶ #Video | Manifestantes contra la gentrificación insultan y corren de la manifestación al influencer Luisito Comunica#LuisitoComunica



📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/Ni1i71wrYb — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 5, 2025

Luisito Comunica se pelea en video con mujer

En un reciente video, el mexicano compartió sus opiniones sobre la pasada marcha contra la gentrificación. En el clip, muestra una de las tiendas afectadas por la misma, así como varios clips del día de la manifestación.

Luisito explicó que si bien la marcha comenzó con “personas bien informadas”, fueron grupos de choque los que modificaron a la misma, lo que generó la destrucción de locales en la zona que no necesariamente eran de extranjeros.

“Destruir el patrimonio de otro mexicano ‘por el bien de México’ es algo de lo que nunca me van a convencer”, señaló el influencer. Sin embargo, el momento más tenso en el clip ocurrió cuando una mujer se acercó al creador de contenido para ‘agredirlo’.

El poblano contó que en un momento, una mujer se le acercó para decirle que estuvo bien que robaran la tienda frente a la que estaba, que le gritó “pinc** ridículo”.

“¿Sabes de qué vives?“, lo cuestionó y señaló que la tienda supuestamente respalda a skaters violadores, lo que él se tomó como una exageración. “¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuáles violadores? Tú lo estás llevando por otro lado", le dijo a la desconocida.

En ese sentido, señala que “le chingar** su chamba a un mexicano” con la destrucción de establecimientos. Por su parte, ella le dijo que todo era “una lucha social y de clases” y habló de apoyar negocios mexicanos.

Al momento, el influencer destacó que la chica llevaba una bolsa de una marca española. “Quisiste llegar a ridiculizarme y te salió el tiro por la culata”, exclamó.

Posteriormente, Luisito Comunica exhortó a su público a que no busquen a la mujer con quien se peleó:

“Invito a la audiencia a por favor NO buscar y NO acosar a la persona que se acercó a agredirme. He censurado su rostro para cuidar su identidad. No tengo ningún tipo de remordimiento contra esta persona, ni estoy actuando mal en su contra“, dijo.