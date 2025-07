Superman: Cuántas escenas postcréditos tiene la película de estreno

Si planeas quedarte tras los créditos del nuevo Superman de James Gunn, la buena noticia es que sí tiene post‑créditos. Pero no esperes adelantos de futuro proyectos al estilo Marvel.

James Gunn asegura que habrá escenas extras… pero con propósito

En entrevistas recientes con Entertainment Weekly y otros medios, Gunn confirmó que incluirá al menos una escena post‑créditos. Sin embargo, aclaró que no será un simple gancho para películas futuras. Como él explicó, la experiencia con personajes como Adam Warlock en Guardianes 2 lo hizo más cauteloso: no quiere “prometer” algo que no pueda cumplir y complicar su narrativa.

Su filosofía es clara: todos sus post-créditos deben sentirse divertidos o emotivos, no obligatorios para entender una secuela.

¿Hay escenas postcréditos?

De más reciente información —con fecha del 8 de julio—, se habla de que hay dos escenas extras. Una muestra a Superman y su perro Krypto juntos en la Luna, contemplando la Tierra. La segunda es un momento ligero con Superman y Mister Terrific revisando un edificio dañado y bromeando sobre ello.

Ambas escenas sirven más como “regalos” para quienes se quedan hasta el final, que como preámbulo de la próxima película.

​​Estas dos post‑créditos se describen como momentos que “no alteran la trama principal”, pero ofrecen una dosis extra de diversión o ternura para los fans que decidan quedarse.

¿Qué relación tiene Kara con Superman?

De acuerdo con la historia, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, cuenta el viaje de Kara para encontrarse a sí misma.

En esta aventura conoce a Ruthye, una niña que busca a un cazarrecompensas para asesinar a Krem, responsable de la muerte de su padre.

Kara decide acompañarla en esta misión, pero en el camino comienza a convertirse en la mentora de Ruthye, quien narra la historia describiendo a Supergirl como más feroz que Superman, aunque siempre manteniendo sus ideales de justicia.

Es importante mencionar que en esta historia se basa en el dolor que siente Kara debido a que sí vio cómo morían sus seres queridos durante la destrucción de Krypton.

¿Cuándo se estrena Superman?

El estreno de la película fue este 8 de julio, por lo que ya la puedes encontrar en diferentes salas de cine en México.

Es importante mencionar que esta es la nueva fase de DC Comics que será dirigida por James Gunn, abriendo la posibilidad a nuevas aventuras de la Liga de la Justicia así como darle rumbo a los nuevos personajes de esta franquicia.