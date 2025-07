Filtran VIDEO íntimo de Juan Vidal y lo critican porque se le ven las hemorroides

El actor Juan Vidal está en medio de la polémica porque se filtró un video íntimo en el que él presume su escultural figura, sin embargo, los usuarios notaron un detalle que les llamó mucho la atención del video y no han parado de criticar al exnovio de Niurka.

Después de salir de La Casa de los Famosos de Telemundo, Juan Vidal se hizo viral por su cuenta de OnlyFans, en donde ha publicado fotografías y videos, pero en esta ocasiones ha llamado mucho la atención porque unos de sus recientes videos se filtró a otras redes sociales.

El polémico video filtrado de Juan Vidal

En el video que se filtró Juan Vidal aparece completamente desnudo y haciendo unos movimientos sensuales para complacer a su audiencia y mostrando su impactante musculatura.

Sin embargo, en una parte del video el actor se voltea de espaldas a la cámara y se agarra las pompis para mostrar mucho más profundidad de su cuerpo. Sin embargo, los fans notaron que se le notan pronunciadas hemorroides que se le salen por atrás.

Causa polémica video de Juan Vidal ı Foto: TikTok Ricardo Adame

Esto inmediatamente desató críticas de parte de los usuarios, quienes le pidieron al ex de Niurka que vaya a chacárselas con un especialista para que disminuyan sus volumen.

Asimismo, lo criticaron porque aseguran que presume el cuerpo y su cara atractiva, así como sus partes íntimas, pero no se atiende ese problema de salud, que además, algunos aseguran que fue muy grotesco a la vista mientras veían el video del actor.

“Quedé en shock cuando lo vi”, “Siempre se a mostrado al desnudo, no es la primera vez que lo hace, lo a echo en películas y hasta hay fotos, no es nada nuevo”, “Es enorme”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet sobre el video del ex participante de La Casa de los Famosos Telemundo.

¿Quién es Juan Vidal?

Juan Vidal es un actor originario de República Dominicana, nació el 12 de febrero de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años, aunque empezó su carrera como modelo en México se dio a conocer por haber participado en varias de las telenovelas más exitosas como Como en el cine, Las dos caras de Ana, Alma Indomable, La Mujer de Judas, Las Bravo, Mi marido tiene familia, entre otras.

También apareció en series como La Piloto y también incursionó en los relities shows cuando apareció en Los 50 y posteriormente La Casa de los Famosos, donde cobró más fama, pero en el mercado latino de Estados Unidos y no tanto en México, pese a que salió en importantes producciones mexicanas.

Otra polémica en la que estuvo involucrado fue cuando su expareja Cynthia Klitbo lo acusó de robarle y de ser violento y agresivo.