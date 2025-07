S Line reparto: Lee Soo Hyuk como Han Ji Wook; Lee Da Hee como Kyu Jin

La serie de K Drama S Line, la más viral del momento está causando emoción con las impactantes escenas subidas de tono y por el polémico tema en el que exhibe un escenario en el que no hay privacidad y todos pueden ver cuántos encuentros sexuales ha tenido cada persona.

El programa, que se difunde en redes sociales, no solo llama la atención por la trama, sino por sus protagonistas, quienes han dado de qué hablar por sus intensas actuaciones en la historia.

El elenco de la serie está conformado por los siguientes actores y actrices: Lee Soo Hyuk, Lee Da Hee, Arin y Lee Eun Saem.

El actor Lee Woo Hyuk interpreta al detective Han Ji Wook, obsesionado por las muertes que están conectadas después de haber tenido encuentros íntimos.

Lee Woo Hyuk es originario de la provincia de Gwacheon en Corea del Sur y nació el 31 de mayo de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años de edad.

Estudió en la Universidad Seokyeong y fue en el año 2017 cuando fue a hacer su servicio militar obligatorio.

En las series que ha salido Lee Woo Hyuk son las siguientes:

White Christmas

Vampire Idol

Deep Rooted Tree

Shark

High School King of Savvy

Righteous Love

Scholar Who Walks the Night

Local Hero

Lucky Romance

Sweet Stranger and Me o The Man Living in Our House

Handmade Love

Sorry, I love You

Hello, Me!

Born Again o Once Again

Doom at Your Service o One Day Destruction Came Through My Front Door

Tomorrow

La reina Woo