¿Domelipa y Sabino son novios? Las FOTOS y VIDEOS que revelarían su relación

Nuevas fotos y videos han desatado en redes sociales el rumor de que Domelipa y Sabino son novios, una noticia que ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales por la diferencia de edad entre los famosos.

Por un lado, el rapero Sabino tiene 37 años de edad, al haber nacido el 8 de agosto de 1987. Por su parte, Domelipa tiene 23 años y nació el 27 de agosto del 2001. Por ello, la pareja se lleva 14 años de diferencia.

Chisme del día:

El Sabino y domelipa están en una relación



Foto de él en el coche de dome y con su gatita jecha #Mexico #domelipa @domeelipa @elsabinox pic.twitter.com/cxpPsKC8G3 — Jsjsiudvdv (@jsjsiudvdv73691) July 15, 2025

Ambos son figuras populares en Internet; ella por su presencia como una de las creadoras de contenido más famosas y él, por ser un músico que destaca gracias a su versatilidad y la cultura pop que inyecta en cada una de sus canciones.

¿Sabino y Domelipa son novios?

La especulación estalló a raíz de una publicación de la creadora de contenido, quien compartió varias fotos de ella misma en el espejo. La que llamó la atención fue la número 14, donde aparece junto a un hombre.

A pesar de que no se le veía la cara, el público no tardó en identificarlo como Sabino por su particular forma de vestir, sus tatuajes y su cabello rubio teñido, lo que provocó reacciones divididas en el público. Posterior a ello, más fotos evidenciaron que han estado en el mismo lugar juntos desde antes.

La verdad es que no estoy soportando el hecho de que Sabino esté con domelipa 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/vnpAIFydck — Luh (@luhmdza) July 20, 2025

Desde ellos en el mismo auto, hasta eventos donde se encuentran juntos y lucen bastante felices, cada vez es más evidente que sí hay una relación entre el intérprete de ‘Cachitos’ y la creadora de contenido.

Los usuarios también han notado que ella le da like a todas las publicaciones de él y finalmente, se han publicado un par de videos recientes de un evento de este fin de semana del cantante donde los podemos ver juntos.

A pesar de todo, ni Sabino ni Domelipa han dicho nada sobre que tengan una relación, por lo que no está confirmado que sean novios, aunque los usuarios en redes sociales ya asumen que esta es la realidad.