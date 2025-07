Éstas fueron las ÚLTIMAS palabras de Malcolm-Jamal Warner antes de morir en Costa Rica

Malcolm‑Jamal Warner, a quien admiramos por su rol como Theo Huxtable, no solo era un actor reconocido, sino también una voz comprometida con la comunidad afroamericana. Sus conmovedoras reflexiones finales en medios y redes sociales reflejan su fuerza, honestidad y legado humano.

El actor murió después de que presuntamente se ahogó en el mar mientras estaba de vacaciones, hasta el momento se desconoce la fecha y el lugar de los servicios fúnebres.

Últimas palabras de Malcolm- Jamal Warner

Por la naturaleza de la muerte de Malcolm-Jamal Warner en el mar, será imposible conocer cuáles fueron sus últimas palabras previas a morir, sin embargo, podemos recordar qué hizo y qué dijo días antes de realizar el viaje a Costa Rica.

El 18 de julio, apenas dos días antes de su trágico fallecimiento, Malcolm participó en una nueva entrega de su podcast Not All Hood. Allí compartió un mensaje profundo sobre la cultura y la resiliencia afroamericana:

“Black survival in of itself is Black excellence.” La frase subraya cómo, para Warner, la mera supervivencia de la comunidad negra frente a un entorno adverso ya es una forma de excelencia. Con humildad y convicción, destacó cuánto aporta esa resistencia a la identidad colectiva.

Esta fue su última publicación en Instagram

Su publicación final en Instagram, del 6 de julio, formaba parte de una campaña emocional para el evento “Be Love Day”, inspirado en Martin Luther King Jr. Allí llamó a la unidad y la sanación:

“Our World House needs for us to BE LOVE. Our collective holistic health depends on it.”

Warner posicionó el amor como herramienta fundamental para sanar sociedades. Sus palabras siguen resonando como un llamado a la empatía, la comunidad y la introspección.

Malcolm empleó su plataforma para impulsar discusiones sobre raza, identidad e igualdad. En ocasiones anteriores dijo:

“We wanted to have a space where we can really explore… all of those different aspects [of Black identity].”

Ese enfoque se consolidó en Not All Hood, su podcast que mezclaba cultura, poesía, política y emociones con una honestidad que movilizaba.

En sus últimos mensajes, Warner eligió no hablar de sí mismo, sino del significado de la comunidad, el valor de la empatía, y la grandeza cotidiana del vivir conscientes y unidos.

Ese será su legado verdadero: no solo el actor inolvidable que fue, sino un hombre que entendió que la grandeza empieza en los corazones que laten por algo más grande que ellos mismos