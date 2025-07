¿Quién es Laura Pérez? La modelo que se cayó en Miss Universo Latina de Telemundo

Este domingo, se hizo viral el video donde Laura Pérez, participante cubana de Miss Universo Latina El Reality, cae desde una gran altura por una falla técnica en pleno escenario, un momento que desató preocupación sobre la integridad de la modelo.

En el video, podemos ver que aunque Laura Pérez estaba sostenida por un arnés, en el piso del escenario no había alguna colchoneta que pudiera proteger a las participantes de Miss Universo Latina, por lo que el accidente pudo haber escalado bastante.

A pesar del incidente, la cubana quedó entre las 8 finalistas después de su accidente, por lo que todavía tiene la oportunidad de llevarse esta corona que la haría la representante latinoamericana de Miss Universo 2025.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que en el concurso de belleza, hay una nueva miss que no tiene una nacionalidad como tal, sino que representa a una zona en particular. Sin embargo, hay que mencionar que esto no elimina la participación de las modelos de cada país latino.

¿Quién es Laura Pérez?

Laura Pérez tiene 26 años de edad. La nacida en Cuba, actualmente reside en Florida, Estados Unidos. Es considerada una personalidad creciente en el mundo de los certámenes de belleza latinoamericanos.

Cuenta con una formación profesional en danza, lo que la ha ayudado a destacar en los retos artísticos que han sido propuestos por la producción. Pérez trabajó en distintos oficios, incluyendo labores como camarera de hotel y empleada de limpieza

Tras su accidente, Laura dedicó unas palabras por lo sucedido: “Sé que Dios me cuidó anoche, y tengo la certeza de que me seguirá cuidando, como lo ha hecho desde que salí de Cuba. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento. Hoy, he puesto todo en las manos de Dios y sé que no estoy sola: cuento con el apoyo de todos los cubanos y todos los latinos que sueñan y luchan como yo, por un futuro mejor. Gracias, a todos de todo corazón por sus oraciones y los miles de mensajes de apoyo que he recibido”, compartió.