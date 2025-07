Ozzy Osbourne, el ‘Príncipe de las Tinieblas’ | PERFIL

John Michael “Ozzy” Osbourne (Aston, Birmingham, 1948 – 22 de julio de 2025) fue una leyenda del rock y el heavy metal. Su partida a los 76 años, rodeado de su familia, ha marcado el final de una era en la música mundial.

Después de que se dio a conocer el fallecimiento de ‘el príncipe de las tinieblas’, muchas de las personas mostraron su interés con este famoso cantante, por lo que en La Razón te contaremos más sobre él.

Revolución con Black Sabbath

Ozzy se dio a conocer en 1968 como vocalista de Black Sabbath, banda pionera del heavy metal que redefinió la música con éxitos como Paranoid, Iron Man y War Pigs. Su voz profunda y estilo teatral cimentaron su rol como el “Príncipe de las Tinieblas”.

Tras su salida en 1979, desencadenada por su lucha contra el abuso de sustancias, lanzó una carrera en solitario tan exitosa como polémica. Con 11 álbumes de estudio, Ozzy cosechó premios como cinco Grammys y continuó siendo una figura influyente hasta su retiro.

La familia Osbourne

Ozzy estuvo casado en dos ocasiones. Su matrimonio más mediático y duradero fue con Sharon Osbourne, con quien compartió más de cuatro décadas de vida, proyectos, escándalos y reconciliaciones. Sharon fue no solo su esposa, sino también su mánager, la estratega detrás de su resurgimiento como solista tras salir de Black Sabbath.

Juntos tuvieron tres hijos:

Aimee Osbourne (n. 1983), quien decidió mantenerse fuera del foco mediático y alejada del reality familiar.

Kelly Osbourne (n. 1984), cantante, actriz y figura televisiva que ganó notoriedad en The Osbournes y diversos realities.

Jack Osbourne (n. 1985), productor de televisión y documentalista, ha trabajado en series sobre lo paranormal y el bienestar, y recientemente produjo el concierto de despedida de su padre.

Ozzy también tuvo dos hijos con su primera esposa, Thelma Riley:

Jessica Starshine Osbourne y

Louis Osbourne, ambos menos conocidos públicamente, aunque han hablado ocasionalmente sobre su relación con su padre.

A pesar de su turbulento pasado, en años recientes Ozzy fortaleció los lazos con todos sus hijos, quienes estuvieron con él hasta el final.

💙 si también conociste a Ozzy por the Osbournes de MTV . pic.twitter.com/mYEls7zOxz — Pablo Rivera (@pabloriverach) July 22, 2025

Último gran adiós: Back to the Beginning

El 5 de julio de 2025, Ozzy y el Sabbath original (Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward) ofrecieron un concierto “de despedida” en Villa Park, Birmingham. Ante 40,000 asistentes y millones por streaming, fue su última actuación.

A pesar del Parkinson y problemas de movilidad, se sentó en su icónico trono para cantar temas emblemáticos y agradecer a los fans: “Thank you from the bottom of my heart’