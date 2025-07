Aimee Rachel Osbourne nació el 2 de septiembre de 1983 en Londres, como la primogénita de Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne. Desde muy joven, tomó una decisión que la separó del centro de atención mediática: a los 16 años se mudó de casa para evitar participar en el exitoso reality show The Osbournes (2002‑2005), que convirtió a sus padres y hermanos Kelly y Jack en celebridades.

Además de por su talento, Aimee resalta por su increíble belleza y su parecido con su madre, Sharon Osbourne.

¿Quién es Aimee Osbourne, la hija menos conocida de Ozzy?; también canta

En lugar del espectáculo televisivo, Aimee Osbourne optó por desarrollar una carrera artística con identidad propia. Debutó como actriz en la adaptación de MTV de Wuthering Heights (2003), interpretando a Raquelle, y más tarde prestó su voz en Postman Pat: The Movie (2014).

A partir de 2010, comenzó a publicar música bajo el nombre artístico ARO, que proviene de sus iniciales. Su sonido se orienta al synth‑pop, con influencias de Kate Bush, Portishead, PJ Harvey y Massive Attack. En 2015, lanzó su sencillo debut “Raining Gold”, que obtuvo más de dos millones de vistas en solo dos meses, seguido por temas como “I Can Change”, “Cocaine Style”, “Shared Something With the Night” y “Against Mine”. Su álbum Vacare Adamaré fue publicado en 2020, consolidando su estilo introspectivo y poético.

Además, en noviembre de 2024 lanzó “Siren”, junto a FJØRA.

Su relación con sus hermanos fue distante durante años. Kelly Osbourne afirmó en Armchair Expert: “No hablamos, no nos entendemos”. Aun así, existen señales de aceptación mutua, aunque sin cercanía habitual.

Aimee aparece en el funeral de Ozzy Osbourne

En julio de 2025, tras el fallecimiento de Ozzy Osbourne, Aimee emocionó al reaparecer públicamente durante el funeral en Birmingham, acompañando a su madre y hermanos vestidos de negro y caminando en silencio por el puente de Black Sabbath. Fue una de sus apariciones más reveladoras en mucho tiempo.

Por otra parte, sobrevivió a un incendio mortal en un estudio de grabación en Hollywood en mayo de 2022. Sharon Osbourne compartió su angustia y agradeció que su hija saliera viva de la tragedia.

A día de hoy, Aimee Osbourne representa un contraste marcado con sus hermanos. Con una carrera musical que se mueve en los márgenes del mainstream, ha demostrado que es posible forjar un camino personal, lejos del legado mediático familiar. Su historia, aunque menos conocida, es la de una artista decidida a ser recordada por su propia voz y no solo por su apellido.

