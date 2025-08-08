Marisela pospone conciertos por fuerte neumonía; ¿cuál es su estado de salud?

En días recientes, Marisela, la cantante conocida como La Dama de Hierro, sorprendió a su público al compartir un comunicado en sus redes sociales detallando los desafíos de salud que ha atravesado desde julio.

La artista de 59 años es una figura emblemática de la música romántica por décadas, inspirando a otras cantantes como Jenni Rivera. Sus interpretaciones en canciones como “Tu dama de hierro”, “A cambio de qué” y “La pareja ideal” le han granjeado un lugar especial en el corazón de sus seguidores, lo que agudizó la preocupación por su bienestar actual.

Marisela sufre fuerte neumonía; ¿cuál es su estado de salud?

Marisela fue diagnosticada con neumonía el 17 de julio, y comenzó un tratamiento inmediato. Sin embargo, a pesar de la gravedad de esta enfermedad, decidió no tomar el reposo necesario. Como resultado, experimentó una recaída esta misma semana, aunque su estado ya se reporta como “estable” y continúa bajo vigilancia médica estricta.

“Hace dos días presentó una recaída en su estado de salud, que aunque en este momento es estable, las recomendaciones de su equipo médico son guardar absoluto reposo durante su tratamiento”, se lee en el comunicado.

Marisela pospone conciertos por su estado de salud

Debido a esta situación, Marisela se vio en la necesidad de posponer sus conciertos previstos en Phoenix y California para este fin de semana. A pesar del contratiempo, se mostró agradecida con su audiencia y expresó su deseo de regresar a los escenarios tan pronto como su salud lo permita.

“Nos vemos en la necesidad de POSPONER los conciertos programados para este fin de semana en el CELEBRITY THEATRE DE PHOENIX y PALA CASINO DE CALIFORNIA”, continúa la comunicación posteada en el perfil de Instagram de Marisela.

“Agradecemos la compresión de su público, esperemos pronto esté totalmente recuperada para continuar con el Tour Empoderada 2025″, finaliza el texto.

Pese a la evidente decepción por no poder asistir al concierto de la cantante, los fans de la Dama de Hierro le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Algunos comentarios fueron: “¡Te mantenemos en nuestras oraciones!“, “Pronta recuperación” y “Primero es la salud. Una vez que se recupere bien ya podrá seguir haciendo lo que tanto le gusta. Mis oraciones para ella”, entre otros.