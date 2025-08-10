En un momento profundamente conmovedor y doloroso, Salvador “Xava Drago” Aguilar Hurtado, vocalista de la icónica banda Coda, enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida. Diagnóstico en mano, el cáncer gástrico regresó con agresividad tras haber sido vencido en marzo de 2025, y desde finales de abril su salud se deterioró dramáticamente, llevándolo a permanecer hospitalizado, incluso conectado a una sonda para alimentarse.
El cantante envía un mensaje de agradecimiento a sus fans y amigos, quienes se han sumado a la campaña de recaudación de fondos para su costoso tratamiento. Revela que los “doctores ya no pueden hacer nada”.
Xava Drago de Coda se despide por diagnóstico complicado de cáncer: ‘Los tratamientos no funcionaron’
Con pocas palabras, pero mucha emoción, lanzó un mensaje desgarrador en sus redes sociales que sonó como una despedida: “Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí… lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”.
En ese mensaje, Xava Drago incluyó un afectuoso reconocimiento a su entorno más cercano. Dio las “gracias infinitas” a su padre, hermanas, sobrinos, sus “amadas” Ela, Nicole y Sofía, el staff, el crew, managers, promotores, compañeros artistas y, especialmente, sus fans, “que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles”.
Los admiradores de Coda, grupo que marcó los años noventa del rock en español con temas emblemáticos como “Aún”, “Tócame”, “Eternamente” y “Veinte para las doce”, quedaron conmovidos hasta lo más profundo, conscientes de que el tiempo se agotaba mientras el mundo musical lamenta una despedida prematura.
Los comentarios se llenaron de mensajes de aliento y de anécdotas con Xava, quien también se desempeñó como docente. Además, sus fans, amigos del medio artístico y familiares le agradecieron por su música, misma que los ha acompañado en diferentes etapas de sus vidas.
Xava Drago había vencido al cáncer, pero recayó
En marzo de 2025, el propio Xava Drago había compartido su aparente triunfo sobre la enfermedad: “Hoy que oficialmente estoy declarado libre de enfermedad... muchas, muchas gracias por esta segunda oportunidad”. Sin embargo, menos de un mes después, el cáncer regresó con fuerza, desencadenando lo que su entorno calificó como una situación de “vida o muerte”.
Su familia, encabezada por su esposa Ela Corez, emprendió una campaña en redes sociales en mayo para recaudar fondos destinados a un tratamiento innovador, aunque costoso. El llamado fue respondido por colegas, fans y figuras del rock nacional, quienes también organizaron conciertos en favor de la causa.