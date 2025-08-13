Esposo de Rachel Brosnahan reacciona al beso con David Corenswet detrás de cámaras de Superman | VIDEO

Uno de los elementos que llevó al éxito a la película de Superman fue la enorme química entre David Corenswet, quien interpreta a Clark Kent y Rachel Brosnahan, la nueva Lois Lane. Y es que el público no pudo evitar destacar la conexión entre los dos que los hacía ver como verdaderos enamorados.

El polémico beso detrás de cámaras de Rachel Brosnahan y David Corenswet

Parece que entre la actuación y la vida real, hubo un detalle que ha desatado polémica en redes sociales, por un momento durante el rodaje e donde Rachel Brosnahan besa a David Corenswet después de grabaciones.

El momento escandaloso dura solo un par de segundos y ocurre cuando se encuentran en la cocina de un departamento, antes de que Lois comience a entrevistar a Clark como Superman por primera ocasión.

En el breve video, podemos escuchar a James Gunn gritar “corte, bien”, antes de que ella le de un par de besos al actor mientras tiene un rostro de intensa emoción por lo que ocurre en la escena.

Los usuarios en redes sociales criticaron el momento al indicar que es poco profesional que después del corte, un actor siga besando a otro, sobre todo al considerar que ambos están casados.

Así reaccionó el esposo al escandaloso beso

El esposo de Rachel se llama Jason Ralph, un actor y productor de teatro estadounidense. Si bien ahora ha desactivado los comentarios, en una publicación del artista podíamos ver que dio ‘me gusta’ a un comentario donde reprobaba la actitud de su esposa.

“Es realmente triste ver que tu carrera se oculta para ser recordada como un corn*do porque tu esposa no podía controlarse con su co estrella”, comienza el mensaje. “Hermano... tengamos un poco de amor propio y defiéndete, hombre, déjala para que esté con él si quiere tanto al final del día”, finaliza.

De este modo, el esposo de Rachel Brosnahan al beso con David Corenswet deja ver que no se encuentra nada contento con lo que vio en pantalla, aunque lo sucedido ha dividido comentarios, ya que muchos aseguran que el actor mostró ser inseguro con su esposa, mientras otros lo defiende.