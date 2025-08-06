Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90, se une al ICE para deportar migrantes

Dean Cain, célebre por dar vida a Superman en la serie Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman (1993–1997), sorprendió a muchos al anunciar públicamente que se unirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) en un video difundido en redes sociales. Según él, lo hace con la intención de “salvaguardar la seguridad de los estadounidenses” en medio de políticas migratorias cada vez más agresivas.

En su mensaje, Dean Cain, también cineasta y “agente del orden público”, afirmó: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”.

Además, destacó su confianza en el papel de ICE: “Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS‑13, narcotraficantes, entre otros: personas muy peligrosas que ya no están en las calles”.

Dean Cain invita a unirse al ICE para deportar migrantes

El actor Dean Cain también promovió el reclutamiento para ICE aludiendo a los beneficios que actualmente ofrece: bono de firma de $50 mil dólares, condonación de préstamos estudiantiles, mejor acceso a jubilación y exenciones de requisitos académicos o de edad, gracias a una reforma reciente que elimina esas limitaciones para nuevos ingresos.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025

La reacción en redes fue polarizada. Mientras algunos usuarios lo criticaron afirmando que “Superman mismo estaría decepcionado”, otros le agradecieron por “arriesgarse por Estados Unidos”. La discusión tomó fuerza en medios estadounidenses, que calificaron su llamado como parte de una estrategia política que mezcla populismo conservador con la nostalgia del personaje.

Este episodio se da en paralelo a su reciente controversia sobre la nueva película de Superman dirigida por James Gunn, a la cual calificó de “demasiado woke” por su enfoque en la inmigración como parte de la narrativa del héroe. Cronistas sugieren que esto refleja una tensión entre el legado del superhéroe como símbolo tradicional y una visión más inclusiva de su historia.