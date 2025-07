Vuelve Superman, renovado, vulnerable...

El vuelo de este Superman de James Gunn —Guardianes de la Galaxia (2014)— es algo irregular, pero como tributo y puesta al día del personaje funciona a la perfección. De entrada está una trama abrazando las más de ocho décadas de aventuras que ha protagonizado el superhéroe, tanto en los cómics como en la pantalla, con referencias que no sólo se quedan en el adorno, sino que en mayor o menor medida adquieren un peso dramático y son actualizadas.

Entre las alusiones se encuentra el caso de los droides en la Fortaleza de la Soledad, retomados en específico de joyas en papel como All Star Superman, pero englobando la relación que desde mucho tiempo atrás ha tenido con los autómatas, además aquí siendo parte del proceso que le llevará a reinterpretar sus raíces kriptonianas. Lo mismo sucede con la chica frívola, usual compañera de Lex Luthor, las escenas románticas al estilo de aquellas que se volvieron emblemáticas en la saga protagonizada por Christopher Reeve, el ataque de cierta criatura conocida y que irónicamente sirve de telón de fondo a un bello momento, y hasta el mismo Krypto, quien a más de medio siglo de haber sido creado, esta vez se convierte en el otro gran protagonista y un poco en el enlace para lo que se supone vendrá en un futuro.

El Dato: la cinta consiguió recaudar cerca de 20 mdd en preventa, por lo que se tiene previsto que debute con 200 mdd en el mundo.

También se agradece que no sea una película donde se ilustra el ya conocido origen del célebre Hombre de Acero, y que en vez de eso se vaya refiriendo de a poco como parte del conflicto en el que habrán de cuestionarse tanto sus acciones a la hora de detener una guerra como su estatus de alienígena. Dos aspectos que no dejan de hacer eco de lo álgido de la situación que hoy viven los inmigrantes en Estados Unidos y la eterna política intervencionista de dicho país.

Por otra parte, tiene un costo desarrollar la historia en un escenario donde prácticamente está normalizada la existencia de los metahumanos y hacerles partícipes directos de la misma sin tener producciones que les antecedan donde los presenten. El precio es que, al recurrir a dar demasiadas cosas por entendido, además de que algunos de estos personajes apenas y tienen un mínimo desarrollo, hace que varias situaciones luzcan demasiado convenientes. A esto se suma que el relato no escapa a ciertas salidas estereotípicas. A pesar de que en este caso el director acierta al contenerse con su costumbre de llevarlo todo al exceso, hay por ahí una secuencia cuya ejecución por momentos cae en lo abigarrado y confuso.

Pese a lo anterior, afortunadamente hay otro par de ingredientes que terminan de salvar el día. El primero es la dinámica tan natural que despliegan en cada conversación Lois y Clark, cuya química es innegable. La otra y, la más importante, es que la vuelta que la película le da al concepto del superhéroe, que a principios del siglo pasado surgió como una proyección del modelo de estatura moral y perfección física al cual aspiraba el hombre, ahora se convierte en el detonador de su lado perverso, para luego reivindicarlo al cargarlo de humanidad a través de su máximo representante, uno que al enfrentar amenazas terribles a veces también es vulnerable, pero que aun así siempre tiene como prioridad salvar a los demás y hacer lo correcto, encontrando ahí su verdadera fuerza, porque al final de eso se trata ser un héroe, y eso es Superman.

