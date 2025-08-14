Simi Fest 2025: Cartel completo, fecha, lugar y boletos del festival en CDMX

Este miércoles se reveló el cartel oficial del Simi Fest 2025. El año pasado, el evento que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario fue todo un éxito gracias a sus precios accesibles y los artistas que protagonizaron el festival de música.

Line up del Simi Fest 2025

Como en la edición pasada, el festival se llevará a cabo en un solo día y contará con varios artistas de nivel nacional e internacional, como Caloncho o Empire of The Sun, quienes son algunos de los actos principales en este Simi Fest 2025.

El Simifest anunció su segunda edición con Empire Of The Sun, Leon Bridges, Caloncho, Maribou State, Rubio, Roosevelt, Lewis Ofman y Darius.



Los artistas que se presentarán son:

Empire of the Sum

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Drama

Lewis Ofman

Simpson ahuevo

Life on planets

Go golden junk

Rubio

Romoo

Matias y Daniel

Rosas

¿Cuándo y dónde es el Simi Fest 2025?

El evento se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en próximo sábado 29 de noviembre y promete igualar o superar el éxito de su predecesor, al competir con los otros grandes festivales de la CDMX como el Corona Capital.

Cabe mencionar que en esta ocasión, el festival se ha aliado con Ocesa con la intención de poder asegurar la seguridad de asistentes, trabajadores y talento que se presente en el evento, siendo esta una prioridad para ellos.

Boletos y preventa

No habrá una preventa, sino una venta general que ya comenzó este jueves 14 de agosto a las 13:45 horas. Los accesos se adquieren a través de la plataforma de Ticketmaster y los precios de los boletos son los siguientes.

Acceso General: $1,647

Zona Preferente: $2,867

Zona VIP: $4,270

Te dejamos AQUÍ el link para los boletos del Simi Fest 2025 y que no te pierdas de la segunda edición del festival que ya se convirtió en el favorito de cientos de asistentes.

Con información de Carlos Aguillón