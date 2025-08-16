Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO: ¿Dónde ver la serie de una boda inesperada e identidad oculta?

La serie Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO, en inglés titulada My Sunset Love Affair with the Billionaire CEO, retrata la vida de Jennifer, una mujer de mediana edad y sin trabajo, que pierde tanto su pensión como su casa por la codicia de su hijo y su nuera. En un desesperado intento por cambiar su situación amorosa y conseguir dinero, se une a un famoso reality show de citas, el Diamond Bachelor, donde conocerá al misterioso y encantador Paul Marshall.

Aunque ella cree que él es un simple camionero, Paul es un poderoso CEO que oculta su verdadera identidad para mantener a la gente interesada alejada de él. Conmovido por la independencia y amabilidad de Jennifer, Paul le pide matrimonio, y se casan tras un breve romance. Sin embargo, para proteger a Jennifer, que desprecia las mentiras y el engaño, Paul y su hijastra Emma mantienen su riqueza en secreto.

Juntos, protegen ferozmente a Jennifer de aquellos que desean hacerle daño, incluyendo a su propio hijo. A través de conflictos familiares y giros emotivos, Jennifer acaba descubriendo con el tiempo la auténtica identidad de Paul… y la sorprendente verdad: Emma es su hija perdida, a quien había estado buscando por años. Un viaje lleno de drama lleva a Jennifer a una reunión sincera y curativa.

Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO?

La serie Mi romance al atardecer con el multimillonario CEO en inglés titulada My Sunset Love Affair with the Billionaire CEO, está disponible dentro del catálogo de ReelShort, una plataforma de entretenimiento en formato vertical accesible tanto desde su sitio web oficial como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para disfrutar de la serie completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 11 episodios —de un total de 62— pueden verse gratuitamente.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort ofrece la opción de cambiar el idioma desde el menú de configuración.

Por otro lado, algunos capítulos de esta serie han sido compartidos en redes sociales como YouTube y TikTok. Sin embargo, todos los episodios están disponibles en su idioma original, inglés, y sin subtítulos.

