Cronología de Milica y Ángel Avid: del Supernova al comentario de ‘hacerlo debutar’

Antes de su combate en Supernova Strikers, la streamer argentina Milica lanzó un reto a su comunidad: “¿Qué quieren que cumpla si gano?”, pidió, prometiendo que el comentario más votado sería su compromiso.

En respuesta, surgió un comentario peculiar de un usuario llamado Ángel Avid, quien dijo que, en caso de victoria, Milica debería “hacerlo debutar”. Esa frase generó más de 2 millones de likes y se convirtió en el comentario ganador que marcó el inicio de esta historia.

El encuentro en el ring de Milica con Ángel Avid

Gracias a ese comentario viral, Ángel Avid vivió una experiencia poco común: fue invitado al ring. Milica lo presentó antes de su pelea contra Mercedes Roa, lo acompañó en su entrada y, tras ganar, lo “recordó”: “Mañana vamos a tener que hacer ese debut, me parece”, aseguró en tono divertido, cumpliendo así su promesa.

Más allá del ring: ¿qué significa el “debut”?

Aunque el comentario y la entrada al ring fueron tomados con humor, muchos interpretaron esa frase como una especie de invitación romántica o una broma muy bien planeada.

La espontaneidad del acto, junto con la reacción en redes, generó revuelo entre los fans y medios digitales, que lo describieron como uno de los momentos más virales del evento.

Este comentario también causó furor entre los fanáticos de la boxeadora después de que lo vieron en el ring acompañando a Milica.

Además de que también se han manteniendo muy pendientes sobre las últimas actualizaciones de este nuevo caso que se volvió viral gracias a las redes sociales.

Reacciones y memes

El mundo digital no tardó en celebrar el momento.

Memes, GIFs y compartidos se multiplicaron, destacando la química efímera pero poderosa entre Milica y Ángel.

Los seguidores hicieron del “debut” una etiqueta recurrente, así como también mostraron admiración al joven y a la boxeadora.

¿Sigue en pie el “debut”?

Hasta el momento, no hay una confirmación de si el “debut” se realizará realmente—si fue promesa o simple ocurrencia. Pero el momento ya entra en el archivo de las interacciones más auténticas y espontáneas en la era de las redes: una dinámica comunitaria que culmina en el ring y trasciende el contexto deportivo.

Aunque este es un acto que habla sobre una relación entre el fan y la boxeadora, se han dirigido a ella con todo el respeto asegurando que esta es una nueva travesía entre este caso que se volvió viral.