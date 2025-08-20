Quiénes son los hermanos Aquiles y Rana y qué tienen que ver con Ernesto Barajas

El reciente fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, ha puesto nuevamente en la conversación a varias figuras dentro del regional mexicano, entre ellas los llamados hermanos Aquiles y Rana, quienes han sido vinculados a la trayectoria del cantante por la música y los corridos que compusieron.

En La Razón te contaremos más sobre quiénes son los nombres involucrados.

¿Quiénes son los hermanos Aquiles y Rana?

Aunque no forman parte de la agrupación sinaloense, sus nombres han circulado en medios y redes sociales debido a la estrecha conexión con Barajas y al estilo de corridos que interpretaron en conjunto con Enigma Norteño.

Los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “Aquiles” y “La Rana”, son operadores de alto nivel del Cártel de Sinaloa, específicamente en la región de Tijuana, Baja California.

El 9 de agosto de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionó por su implicación en actividades de narcotráfico, incluyendo el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, así como por su participación en homicidios y secuestros.

Estas sanciones implican el bloqueo de sus bienes en territorio estadounidense y la prohibición de cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses. Además, las autoridades estadounidenses han emitido recompensas de hasta 20,000 dólares por información que conduzca a su captura.

El gobierno mexicano también ha solicitado información a Estados Unidos sobre el presunto cruce fronterizo de 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incluyendo su exesposa y madre de Ovidio Guzmán, el 9 de mayo de 2025.Este hecho podría indicar una posible colaboración entre miembros del clan Guzmán y las autoridades estadounidenses, lo que podría influir en la dinámica interna del Cártel de Sinaloa, actualmente en conflicto entre facciones.

Los corridos interpretados por Enigma Norteño sobre los hermanos Aquiles y Rana forman parte de un estilo que ha ganado gran popularidad en la última década: los llamados corridos bélicos. Este subgénero es reconocido por narrar la vida de personajes fuertes, su poder, sus relaciones y, en ocasiones, situaciones ligadas al ámbito criminal.

Aunque no existe un perfil oficial de los hermanos Aquiles y Rana en la música, su presencia en estos corridos ha sido suficiente para darles relevancia y mantenerlos en la memoria colectiva de los seguidores del género.

Ernesto Barajas y su legado en el regional mexicano

Con su partida, Ernesto Barajas deja un vacío en el regional, pero también un legado musical que incluye los temas sobre los hermanos Aquiles y Rana. Su interpretación fue clave para que estas composiciones llegaran al público y se mantuvieran como parte del repertorio más escuchado de Enigma Norteño.