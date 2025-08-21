Tras la serie de Netflix lanzada en 2024, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, la atención se vuelve a centrar en los hermanos Menéndez, quienes, por primera vez, están cerca de obtener libertad condicional tras casi 30 años de estar encarcelados. Su caso, que estremeció a Estados Unidos en la década de los noventa, vuelve a generar debate.

Lyle Menéndez tiene 57 años y Erik Menéndez 54 actualmente.

¿Por qué los hermanos Menendez llevan 30 años en prisión?

En 1996, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, ocurrido en su casa de Beverly Hills en 1989, cuando Erik tenía 18 y Lyle 21 años, respectivamente.

La defensa argumentó en ese momento que actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual a manos de su padre, mientras la fiscalía insistió en que el homicidio respondió al deseo de obtener una herencia multimillonaria.

Sin embargo, en mayo de 2025, todo cambió cuando un juez redujo su sentencia a 50 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, argumentando que ambos habían cometido el crimen siendo menores de 26 años, lo que los hizo elegibles según la ley de California.

Esta decisión fue precedida por una petición impulsada por el exfiscal de Los Ángeles George Gascón y respaldada por nuevas evidencias, como testimonios en producciones documentales y acusaciones de abuso por parte de un exintegrante de Menudo, Roy Roselló.

Los hermanos Menendez podrían obtener libertad condicional tras 30 años en prisión

De acuerdo con AP, un panel compuesto por dos o tres integrantes de la junta de comisionados, designados por el gobernador de California, será el encargado de evaluar de manera individual a los hermanos Menéndez.

La audiencia de Erik Menéndez se llevó a cabo este jueves por la mañana, mientras que la de Lyle Menéndez se llevará a cabo el viernes. Ambas sesiones se realizarán a través de videoconferencia desde el Centro Correccional Richard J. Donovan, ubicado en San Diego.

Durante las audiencias, la junta deberá determinar si los hermanos representan un “peligro para la sociedad” en caso de ser liberados.

Sin embargo, incluso si la junta le concede la libertad condicional a Erik y a Lyle, el proceso no termina ahí, pues el director jurídico del estado dispondrá de 120 días para revisar cada caso. Después, el gobernador Gavin Newsom tendrá 30 días más para ratificar o rechazar la decisión. Solo si ésta es confirmada, los hermanos Menéndez podrían quedar en libertad tras pasar casi 30 años en la cárcel.

